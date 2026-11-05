La UJA se sitúa como líder nacional en el ámbito de energía y combustibles, según el ranking Best Global Universities

Archivo - Edificio de Laboratorios de Investigación y Transferencia en el Campus de Las Lagunillas. - UJA - Archivo

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) se sitúa como la primera española en el ámbito 'Energía y combustibles' y consolida su liderato en Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence) como tercera a nivel nacional, según el ranking Best Global Universities 2026-2027.

Esta clasificación internacional es publicada por la revista estadounidense 'U.S. News & World Report', en colaboración con Clarivate Analytics, según ha informado este jueves la institución académica jiennense.

A nivel global, la UJA alcanza el puesto 217 en Inteligencia Artificial y la 267 en Energy and Fuels, unos datos que "refrendan la trayectoria ascendente" de sus grupos de investigación en ambas áreas estratégicas del conocimiento, orientadas a la transformación digital y a la transición energética y de sostenibilidad.

Junto a estas dos disciplinas, la Universidad de Jaén tiene a nivel internacional una posición destacada en un amplio abanico de áreas temáticas evaluadas por la metodología de Clarivate. Es el caso de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (puesto 471 mundial), Ciencias de la Computación (576), Ingeniería (613), Ciencias de las Plantas y Animales (705) o Medio Ambiente y Ecología (898).

En lo relativo al desglose de los 13 indicadores bibliométricos y de reputación que configuran el ranking, la UJA sobresale de manera especial en 'Reputación investigadora regional', situándose en el puesto 438 del mundo. Asimismo, destacan sus registros en 'Colaboración internacional' (919), volumen de 'Conferencias científicas' (982), 'Publicaciones indexadas' (1.067) y 'Citas totales' (1.207).

"Estos resultados ponen de manifiesto la calidad científica y el impacto global de la labor investigadora que se desarrolla desde los campus de la UJA, reforzando su proyección como polo de atracción de talento e innovación al servicio de la sociedad y del tejido productivo", ha afirmado Elia García, delegada del rector para la Estrategia y la Calidad Institucional.