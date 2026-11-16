ATA Andalucía celebra los 99 millones destinados a autónomos en los Presupuestos 2027, siete más que en 2026

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor. - ATA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha comparecido este lunes ante la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento de Andalucía para realizar una valoración del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2027, unas cuentas que contemplan 99 millones de euros para el programa de Trabajo Autónomo y Economía Social, siete millones más que en el ejercicio anterior.

Amor ha puesto de relieve el peso del colectivo en la economía andaluza, recordando que los 606.032 autónomos afiliados al RETA a cierre de septiembre, junto a los 257.939 trabajadores asalariados que emplean los autónomos personas físicas, sostienen directamente 863.971 puestos de trabajo. El sector representa el 24,1% del empleo de Andalucía y el 18% del PIB regional. Además, la comunidad ha sumado 14.137 nuevos emprendedores en lo que va de año.

En su valoración, el presidente de ATA Andalucía ha destacado las partidas de 23,5 millones para cuota cero, de 70 millones para ayudas al inicio de actividad, de 3,3 millones para asociacionismo, de un millón para conciliación y cerca de otro millón para completar el Plan Actúa de apoyo al mantenimiento de la actividad tras las borrascas que han tenido lugar este año.

ATA Andalucía también ha valorado positivamente que las próximas convocatorias de cuota cero e inicio de actividad tengan carácter retroactivo, una medida que permitirá que ningún nuevo emprendedor se quede sin estas ayudas por los plazos de publicación. Asimismo, ha destacado el trabajo conjunto con la Administración para desarrollar nuevas líneas de apoyo destinadas a cubrir situaciones de incapacidad temporal y favorecer el relevo generacional.

La organización también ha señalado la importancia de otras partidas que repercuten directamente en la actividad del colectivo, como los 10 millones destinados a la modernización del comercio y la artesanía, los tres millones para formación de autónomos y los incentivos a la contratación, que incluyen 13,2 millones para la primera contratación y 64 millones para la segunda o sucesivas contrataciones indefinidas.

No obstante, el presidente de ATA Andalucía ha advertido de que el contexto económico continúa siendo complicado para los pequeños negocios, debido al incremento de los precios, la energía y los costes de explotación, que reducen los márgenes de beneficio y obligan a muchos autónomos a trabajar más horas para obtener menores ingresos.

"A ello se suman problemas estructurales como la falta de mano de obra cualificada y las deficiencias en la conectividad y capacidad de la red eléctrica", ha añadido. "Para nosotros, cada kilovatio de más o cada punto que sube la inflación representa la diferencia entre resistir un mes más o tener que echar el cierre definitivo a toda una vida de esfuerzo", ha señalado.

Finalmente, Amor ha defendido que el presupuesto debe traducirse en medidas efectivas que ayuden a mantener y consolidar los negocios, impulsar el empleo y reforzar el tejido productivo de Andalucía. "Vamos a demostrar que, en Andalucía, ser autónomo sigue siendo sinónimo de orgullo, estabilidad y rentabilidad", ha concluido.