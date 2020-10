La Junta de Andalucía lanza un programa de asesoramiento para ayudar a pymes y autónomos a reorientar sus negocios

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha lanzado un programa de asesoramiento para ayudar a pymes y autónomos a reorientar sus negocios bajo el nombre de 'Reinicia'.

Según detalla la Consejería en una nota de prensa, esta es una iniciativa de colaboración público-privada en la que conocidos empresarios e inversores aportarán ideas, a través de seminarios web, para afrontar problemas concretos en diez sectores clave.

Se trata de un programa abierto y gratuito que se desarrollará completamente a través de Internet con encuentros digitales, formación y apoyo personalizado a distancia en el que participarán expertos empresarios, inversores y emprendedores, como los fundadores de Rusticae o Marco Aldany, para aportar las claves para la resolución de problemas específicos y exponiendo nuevas oportunidades de negocio y empleo.

Las temáticas se centrarán especialmente en los retos a los que se enfrentan diez sectores clave, por ser los más afectados por la crisis: 'turismo y ocio', 'restauración', 'industria alimentaria', 'comercio al menor no alimentario', 'servicios personales', 'industria creativo cultural', 'artesanía e industria textil', 'audiovisual y videojuegos', 'actividades deportivas' y 'educación'.

Además de analizar los problemas a los que se enfrentan empresas y emprendedores en esta nueva etapa, los expertos también les ayudarán en la detección de oportunidades que se presentan en estos sectores concretos, trabajando aquéllas que son comunes a todos los negocios, con el objetivo de darles respuesta en estos momentos de incertidumbre.

LOS FUNDADORES DE RUSTICAE Y MARCO ALDANY, EN EL PRIMER 'LUNES REINICIA'

Como comienzo y puesta en marcha del programa, este 19 de octubre, a partir de las 10,00 horas tendrá lugar el primer encuentro digital 'Lunes Reinicia', que lleva por título 'Nueva crisis, nuevas oportunidades'. Estará conducido por Eduardo López, consejero delegado de ELEM Education, una plataforma para enseñar a distnacia, y contará con la participación de Isabel Llorens, consejera delegada de Rusticae, empresa pionera y referente nacional en la dirección del Club de Selección Hoteles con Encanto líder en España; y Alejandro Fernández, Cofundador y Presidente de Alma Corporation, grupo propietario de cadenas tan conocidas como Marco Aldany, Rizos, Dessange o Macho Barbershop.

En el seminario hablarán de cómo enfrentarse a las crisis, siempre con una actitud positiva y viendo en ellas un nuevo marco de oportunidades.

La asistencia y participación en este programa es libre y gratuita, tan sólo es necesario registrarse previamente a través de este enlace 'https://bit.ly/3j21SEQ'.

El segundo 'Lunes Reinicia' será el 26 de octubre de 2020, a las 10,00 horas y llevará por título 'Multiplica tus Ventas'. En él participarán ponentes de las conocidas firmas 'We are the Knitters' y 'El Ganso'.

Junto a estas sesiones, se impartirá entre los meses de noviembre y diciembre formación específica sobre temas de interés para facilitar a los participantes herramientas que faciliten la reconversión. Serán tres cursos a distancia, de 12 horas de duración cada uno y para 80 participantes cada uno: 'Reinventa tu negocio: estrategias para reorientar, captar clientes, liderazgo, comunicación y creatividad'; 'E-Commerce: venta online, herramientas online, estrategias digitales, fiscalidad, pago, distribución, internacionalización'; y 'Marketing digital y estrategias online: métodos de ventas, comunicación y redes sociales'.

Con esta pionera e innovadora iniciativa, que se desarrollará hasta junio del 2021, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a través de Andalucía Emprende, y en colaboración con emprendedores y empresarios de ámbito regional y nacional, quiere dar respuesta a emprendedores, autónomos y pymes en un momento de incertidumbre, poniendo a su disposición toda la información, los recursos y las claves que necesitan para abordar los retos de la nueva realidad.

La Junta dice que 'Reinicia' "pretende convertirse así, en el foro de reflexión y acción contra la crisis liderado por y para emprendedores y autónomos en Andalucía".

En esta línea, 'Reinicia' busca mentores especializados que sean empresarios referentes con conocimiento y experiencia en los sectores relacionados y que, de forma desinteresada, quieran sumarse a esta iniciativa, transmitiendo a las empresas su experiencia profesional.