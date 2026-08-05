El 150 aniversario de Manuel de Falla protagoniza la nueva programación teatral de otoño en Cádiz

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, presentando la programación del Gran Teatro Falla para el último cuatrimestre del año. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, ha presentado este miércoles la programación del Gran Teatro Falla para el último cuatrimestre del año, que se desarrollará desde septiembre hasta diciembre, y donde el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla tendrá especial protagonismo entre las propuestas diseñadas para este otoño.

Esta efeméride tendrá "un peso fundamental" en la programación teatral, de tal manera que su figura "impregnará este final de año con citas muy emotivas e históricas", como ha indicado la responsable municipal.

Entre ellos, el Ayuntamiento ha apuntado a un concierto inédito del cantaor gaditano David Palomar junto a la orquesta y Coral de la Universidad de Cádiz. Bajo el título 'Requiem a D. Manuel de Falla', el espectáculo es un homenaje a la vida y obra del compositor. Se celebrará el 14 de noviembre, coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento.

Los días 25 y 26 de noviembre se ofrecerán las visitas teatralizadas 'La esencia del músico', una idea original y dirección artística de Sergio Torrecilla (Ida y Vuelta), con aforo limitado a 40 personas por pase. Estas visitas también se ofrecerán en horario matinal a los institutos de la ciudad para que puedan conocer la historia del músico gaditano.

El Teatro Falla acogerá también el 7 de diciembre una recreación de radio-teatro histórico de ficción con guión y dirección de Javier Osuna, una producción sonora en colaboración con Canal Sur Radio y el Ayuntamiento de Cádiz. En ella se recreará, con absoluto rigor histórico, aquel 19 de diciembre de 1926 en el que Falla fue nombrado Hijo Predilecto de Cádiz.

En el marco del piano clásico, el maestro Javier Perianes ofrecerá un concierto magistral interpretando obras clave de Falla como 'El nocturno', 'Amor brujo', 'Las cuatro piezas españolas' y 'La fantasía bética'.

Por último, el 12 de diciembre se celebrará la gala de Navidad, que también rinde tributo a Falla con la orquesta y coral de la UCA, que interpretará un exquisito repertorio con obras de Falla, Albéniz, Ravel, Fauré y Elgar.

MÚSICA EN DIRECTO Y FLAMENCO

Al margen de los homenajes a Manuel de Falla, este año se vuelve a apostar por la música en directo con artistas de primer nivel, por el teatro y por el talento local para completar la programación de Teatros de Cádiz.

La música en directo tendrá un protagonismo absoluto, ya que el teatro gaditano volverá a acoger la 24 edición del Festival de Cádiz de Música Española, a la que se suma una oferta de primer nivel con grandes conciertos.

Durante los últimos meses del año, pasarán por el escenario del teatro gaditano artistas como Javier Ruibal, presentando 'Cuento Chino'; Miguel Ríos con su gira 'El último vals'; Pasión Vega con 'Pasión Almodóvar', cantando al universo del cineasta; Andy Morales, con su espectáculo 'Solo'; Jesús Bienvenido junto a la orquesta y coral de la UCA con '11002 Bienvenido Sinfónico'; Pablo López con 'El niño del espacio'; y la voz del fado portugués contemporáneo, Carminho.

En colaboración con el Servicio de Extensión Universitaria de la UCA, el ciclo Campus Jazz Cádiz traerá al prestigioso saxofonista internacional Perico Sambeat con su proyecto Plays Zappa.

Fieles a la cita anual con el flamenco como Patrimonio de la Humanidad, en el mes de noviembre el Gran Teatro Falla acogerá a figuras como Vicente Amigo, que presentará 'Andenes del Tiempo', y el baile de La Lupi, con su espectáculo 'Lo inédito'.

Ya con el ambiente navideño de diciembre, volverán al teatro las tradiciones de la tierra con los Villancicos Flamencos de Puro Cádiz y Villancicos Lumbre.

La programación teatral contará con cuatro montajes de primer nivel, como 'Yo solo quiero irme a Francia', una obra sobre la memoria histórica protagonizada por la actriz María Galiana; 'Ubú', escrita por María Folguera a partir del clásico de Alfred Jarry, con un reparto encabezado por Cristina Gallego y Antonio Pagudo; 'Tres noches en ítaca', con texto de Alberto Conejero bajo la dirección de María Goiricelaya; y 'Verborrea', escrita y dirigida por Pablo Remón, que reúne en las tablas a actores de la talla de Javier Cámara e Israel Elejalde.

La programación culminará con la tradicional gala de Reyes Magos bajo el lema solidario 'Ningún Niño Sin Juguete, ningún niño sin ilusión'.

Además, el Falla volverá a ser la sede principal de los cuatro grandes espectáculos del Festival Iberoamericano de Teatro (FIT), cuya programación completa se presentará más adelante.

Las entradas para los espectáculos se pondrán a la venta a partir de este jueves 6 de agosto en el portal de Bacantix y en las taquillas del Gran Teatro Falla, en horario de 10,30 horas a 13,30 horas, de martes a viernes. A partir del 1 de septiembre el horario de las taquillas será de 10,30 horas a 13,30 horas y de 17,30 horas a 20,00 horas.