Unos 40 pasajeros de un ferry Tarifa-Tánger son desembarcados en el puerto tras una avería en el barco

Efectivos de Bomberos y Policía Portuaria ayudan a desembarcar a los pasaajeros del buque averiado en Tarifa. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

TARIFA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

Unos 40 pasajeros del ferry 'Jaume I' han sido desembarcados en el puerto de Tarifa (Cádiz) después de que el barco detectara una avería cuando navegaba desde Tánger Ciudad hacia el puerto tarifeño que le impedía maniobrar para acceder al atraque, por lo que, una vez amarrado el buque en el rompeolas del Puerto, han sido desalojados los pasajeros con la ayuda de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Portuaria y Guardia Civil, subiéndolos a la cesta de la autoescala en grupos de tres y siguiendo las medidas de prevención y seguridad necesarias para su correcto traslado.

Según ha indicado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), el detonante fue la avería en los motores que ha sufrido a primera hora el barco cuando navegaba desde Tánger Ciudad hacia Tarifa que le impide maniobrar para acceder al atraque.

Además, ha señalado que al estar el buque amarrado en el rompeolas del Puerto de Tarifa, impide al resto de fast ferries la maniobra de entrada o salida al puerto, por lo que las salidas de fast ferry previstas en la mañana en la línea marítima Tarifa-Tánger Ciudad-Tarifa están suspendidas en ambos sentidos hasta nuevo aviso.

La alternativa para viajar a Marruecos es la línea Algeciras-Tánger Med, donde operan tanto Balearia como AML, por lo que aquellos viajeros que tengan billete desde Tarifa pueden hacer la gestión del cambio de billete tanto en los puntos de venta oficiales de las navieras situados a la entrada de Tarifa, como en la Estación Marítima del Puerto de Algeciras.