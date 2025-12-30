El ferry averiado en Tarifa (Cádiz) abandona la bocana del Puerto, que vuelve a la normalidad en la línea con Tánger

El ferry averiado en el puerto de Tarifa junto a la autoescala de Bomberos. - CONSORCIO DE BOMBEROS

TARIFA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El fast ferry 'Jaume I' abandona por sus propios medios el rompeolas y libera la bocana del Puerto de Tarifa (Cádiz) tras permanecer durante la mañana de este martes amarrado al sufrir una avería que le impedía maniobrar cuando navegaba desde Tánger Ciudad. Así, durante la tarde las navieras volverán a ofertar sus salidas habituales en la línea Tarifa-Tánger Ciudad, quedando canceladas las salidas extraordinarias desde Algeciras, según ha indicado la Autoridad Portuaria.

Cabe recordar que el buque detectó una avería en los motores cuando navegaba desde Tánger Ciudad hacia Tarifa, a primera hora, que le impedía maniobrar para acceder al atraque.

Así, al estar el buque amarrado en el rompeolas del Puerto de Tarifa, impedía al resto de fast ferries la maniobra de entrada o salida al puerto, por lo que las salidas de fast ferry previstas en la mañana en la línea marítima Tarifa-Tánger Ciudad-Tarifa quedaron suspendidas en ambos sentidos, dando a la usuarios la alternativa de viajar desde Algeciras.

Además, unos 40 pasajeros del ferry tuvieron que ser desembarcados en el puerto de Tarifa una vez amarrado el buque en el rompeolas del Puerto, contando para ello con la ayuda de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Portuaria y Guardia Civil, que fueron subiendo a la cesta de la autoescala en grupos de tres y siguiendo las medidas de prevención y seguridad necesarias para su correcto traslado.