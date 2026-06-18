Absueltos cuatro condenados por blanqueo en La Línea (Cádiz) al no quedar acreditada su procedencia del narcotráfico

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CÁDIZ 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condenaba a cuatro personas, miembros de una misma familia, a penas de más de tres años de cárcel y multas de hasta 722.0000 euros por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. El alto tribunal absuelve a los cuatro acusados al "no considerarse suficientemente acreditado que aquellos bienes adquiridos, contraídos en la sentencia al período 2016-2018, lo hubieran sido con el producto obtenido de una precedente actividad delictiva relacionada con el narcotráfico".

Cabe destacar que aunque el principal acusado, del que supuestamente emana el dinero para la adquisición de bienes, había sido detenido en ocasiones anteriores por delito de blanqueo de capitales (en mayo de 2018) y por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal (en febrero de 2019) e identificado en compañía de individuos relacionados con el narcotráfico, la sentencia por lo que había sido condenado, junto a su pareja, una tía y una prima de la madre, se refiere a unos bienes adquiridos entre 2016 y 2018.

La sentencia del TSJA, recogida por Europa Press, señala en sus Fundamentos de Derecho que la sentencia de la Audiencia "resulta absolutamente racional" en cuanto a "los razonamientos en lo que al elemento subjetivo del delito de blanqueo en relación con las diversas conductas de los acusados" se refiere.

Es decir, "la irregularidad de las acciones que se atribuyen en la sentencia combatida a cada uno de los acusados resulta irrefutable, como irrefutable es la carencia de medios lícitos por parte del acusado --principal-- para haber llevado a cabo la construcción de la vivienda en la que residía junto a su pareja, ciertamente ostentosa e, incluso, también sumamente sospechosa".

No obstante, apunta el TSJA que "lo cierto es que lo que la sentencia recurrida no logra acreditar es que aquellas maniobras que se constituirían en parte del elemento objetivo del delito, posean aquel vínculo o conexión con la actividad de narcotráfico".

En este sentido, señala que la sentencia alude a las detenciones por blanqueo y tráfico de drogas en 2018 y 2019, así como su identificación en compañía con personas relacionadas con el narcotráfico, y añade que "resulta una obviedad indicar que el hecho de que el acusado se encontrara siendo investigado en el curso de unas diligencias seguidas por tráfico de drogas, unido a la circunstancia de que no le constara una actividad económica lícita, constituía una sólida base para iniciar una investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales".

No obstante, "lo que tenía de ser acreditado es que las ganancias que se habrían utilizado en la adquisición de bienes o en la construcción de la vivienda en el período comprendido entre 2016 y 2018 con la finalidad de ocultar su origen ilícito, efectivamente procedían de la actividad de narcotráfico que la sentencia afirmó o, en cualquier caso, de otra u otras constitutivas de ilícitos penales, lo que no era posible asegurar con absoluta certeza".

Por ello, para el TSJA, "el enlace o conexión entre las maniobras irregulares que se describen en el relato de hechos probados de la sentencia recurrida --compra de una vivienda o de un vehículo, entre otras-- y la actividad de narcotráfico de las que aquellas derivarían, no pueden ser tenidas por acreditadas".

Asimismo, recuerda la jurisprudencia en varias sentencias del Supremo, que señala que "la condena por un delito de blanqueo de capitales no requiere la descripción detallada de la previa actividad delictiva, basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad criminal. Cuestión previa y diferente será determinar si esa certeza se basa en prueba suficientemente sólida".

"El blanqueo de capitales no es un delito de sospecha, exige, como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se cuenta el origen criminal (y no meramente ilícito, ilegal o antijurídico) de los bienes", concluye.