Acerinox y el sindicato ATA acuerdan poner fin a los conflictos judiciales de la huelga de 2024 en Los Barrios (Cádiz)

José Antonio Gómez Valencia (ATA) y Álvaro Álvarez Álvarez (Acerinox Europa) durante la firma de la declaración conjunta. - ACERINOX

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Dirección de Acerinox y la Sección Sindical de ATA han alcanzado un acuerdo de diálogo social "continuado, sincero y eficiente", orientado a prevenir y desactivar conflictos colectivos, siempre en el marco de la negociación colectiva. Asimismo, según ha señalado la compañía ha retirado la demanda a los agentes sociales del conflicto del años 2024, por lo que tenían que ser juzgados siete personas la próxima semana como consecuencia de las diferentes movilizaciones que se produjeron entonces.

En una nota, la compañía ha indicado que este acuerdo de diálogo supone la "normalización absoluta" de las relaciones laborales en la empresa, que debe permitir a todos "encarar los próximos retos que esperan desde el respeto, el diálogo y la negociación con todas las organizaciones sindicales que configuran la representación legal de las personas trabajadoras".

Asimismo, hAcerinox ha asegurado que el acuerdo "no sólo marca el camino a recorrer en los próximos meses en la negociación colectiva, sino que además pone fin de forma ordenada a los conflictos judiciales que se venían arrastrando a consecuencia de la negociación del anterior convenio y que sin duda lastraban el necesario diálogo social que debe presidir las naturales relaciones laborales en la empresa".

En este sentido, caber recordar que siete miembros del comité de huelga de Acerinox Europa, pertenecientes precisamente al sindicato ATA, iban a ser juzgados el próximo 29 de septiembre en Algeciras, a los que se les reclamaba por parte de la compañía de euros una cantidad millonaria de dinero, cercana a los 30 millones, por las pérdidas ocasionadas durante la huelga de 2024 con motivo de la negociación del convenio colectivo, que ocasionó varias movilizaciones en un conflicto laboral que duró meses.