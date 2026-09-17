Activados medios aéreos y terrestres en un incendio en un paraje de Algeciras (Cádiz)

Archivo - Un helicóptero del INFOCA en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha activado a medios aéreos y terrestres para atajar un incendio que se ha declarado en Algeciras, en una zona próxima a Las Pantallas.

En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, el Plan Infoca ha detallado que se trabaja en la extinción de este fuego, que se ha iniciado poco antes de las 15,30 horas.

Así, se han movilizado a 14 bomberos forestales, un técnico de operaciones y un vehículo autobomba. Por aire actúan dos helicópteros semipesados, uno de ellos del Ministerio de Transición Ecológica, y dos aviones anfibios ligero.

Al respecto, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha explicado en una nota que este fuego "evoluciona favorablemente" y continúa siendo objeto de trabajos de control por parte del dispositivo desplegado en la zona, donde se han realizado descargas de polvo retardante.

Landaluce ha destacado la coordinación existente entre los distintos efectivos que están participando en el dispositivo, con la intervención de Bomberos, Policía Local, Policía Portuaria, Policía Nacional, Policía adscrita a la Junta de Andalucía, Seprona de la Guardia Civil, agentes de Medio Ambiente e Infoca, que continúan realizando un seguimiento permanente de la situación.

Además, se ha referido también a los incendios de carácter urbano registrados en Rosa de los Vientos, Parque del Centenario, río Pícaro y la zona del Hospital, que se encuentran "controlados y en fase de refresco" tras el trabajo desarrollado por los servicios de emergencia y seguridad.

Es por eso que ha insistido en la importancia de mantener la calma y actuar con prudencia, al tiempo que ha agradecido el trabajo que están desarrollando todos los profesionales desplegados sobre el terreno para controlar los distintos focos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

También ha agradecido especialmente la colaboración de los vecinos durante el desarrollo de las actuaciones.