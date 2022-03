La actividad de la flota artesanal de la provincia de Cádiz se queda "a un 5%" debido al paro de transportistas

CÁDIZ, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cifra de barcos de pesca de flota artesanal de la provincia de Cádiz que ha decidido salir a faenar este jueves se ha quedado "en un cinco por ciento", según la presidenta de la Federación de Cofradías de Pescadores de la provincia de Cádiz (Fecopesca), Manuela Leal. Además, gran parte de las lonjas de la provincia permanecen desiertas de productos.

En declaraciones realizadas a Europa Press, Leal ha lamentado que "este jueves están faenando muy pocos barcos en la provincia: en La Atunara no ha salido ninguno; ni en Tarifa; en Conil, de 50, han salido seis; Barbate está amarrado; la lonja de Cádiz se ha quedado desierta de productos; y Sanlúcar está amarrada desde el pasado miércoles". "De los 300 barcos que hay de flota artesanal, aproximadamente, en la provincia, no llegará ni al 5% los que han decidido salir", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que "se ha convocado un amarre indefinido por parte del sector pesquero, pero en los puertos de la provincia, sobre todo en la flota artesanal, están a la espera de que se pueda reunir la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores con el ministro la semana que viene para ver qué tipo de soluciones se dan".

Leal ha detallado que esas soluciones se deben dar "a corto plazo" para resolver "la situación actual con el tema del combustible y de lo que depende la flota artesanal, que es del transporte, para que el producto llegue a su destino, que es el problema de estos días, independientemente de la subida del gasóil, que ha incrementado notablemente el coste para llevar la actividad diaria".

Así, ha asegurado que "el precio del gasóil hace inviable salir a faenar, sobre todo, al segmento de flota de arrastre y de cerco, que son los que utilizan en su jornada diaria más combustible, por lo que se le hace irrentable las pescas".

"Nosotros, que hacemos pescas de litoral, aunque se ha notado notoriamente la subida de precios, no se sufre con tanta gravedad como los compañeros de arrastre y de cerco, que por ello han tenido que amarrar estos días tanto el puerto de Barbate como el de Sanlúcar de Barrameda", ha detallado la presidenta de Fecopesca.

A nivel de municipios, Leal ha reconocido que "en el puerto de La Atunara, en estos días, han trabajado dos o tres barcos; en el de Conil, cuatro o cinco, pero ya este jueves han sido menos porque los compradores han tenido muchos problemas para movilizar y transportar sus pescados a destino".

Y es que, en palabras la presidenta, "los barcos, ante esta situación, no arriesgan el pescar y que luego su pescado se quede sin comercializar", por lo que "el principal problema para la flota artesanal, ahora mismo, es el transporte, quedando a un segundo plano el gasóil, puesto que no tiene tanta repercusión como para un barco de arrastre o de cerco, que hace una pesca más lejana y un consumo de gasóil que no es comparable".

De hecho, Leal ha afirmado que "en la provincia ya hay muchas especies que no están llegando a donde solían llegar, y hay desabastecimiento". "La prioridad del sector es abastecer a la población y, ante este problema, esperemos que se pueda arreglar pronto, que llegue a un acuerdo el Gobierno con el sector del transporte y que se baje el precio del gasóil para recuperar la normalidad, pero de momento es la situación que tenemos", ha lamentado la presidenta Fecopesca.