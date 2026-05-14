Adelante Andalucía propone un tranvía para el Campo de Gibraltar (Cádiz) y limitar el precio del alquiler

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, en un acto público en La Línea de la Concepción (Cádiz) - ADELANTE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha propuesto este jueves, 14 de mayo, el poner en marcha un tranvía para el Campo de Gibraltar y limitar el precio del alquiler, dos cuestiones que "preocupan especialmente" en esta comarca gaditana y sobre las que su formación tiene "propuestas concretas".

Lo ha anunciado este jueves por la tarde en un encuentro ciudadano que ha mantenido en una plaza de La Línea de la Concepción (Cádiz) con vecinos de esta localidad.

Partiendo de la idea de que esta campaña "no consiste solo en proponer, sino también en escuchar", como ha remarcado García, Adelante Andalucía ha defendido la necesidad de construir "políticas basadas en las vivencias reales de la ciudadanía".

Así, desde la formación andalucista se ha reiterado uno de los compromisos centrales adquiridos al inicio de la campaña, la de exigir un tranvía para el Campo de Gibraltar que conecte La Línea, San Roque, Los Barrios y Algeciras y que cuente con paradas intermedias para facilitar la movilidad de las más de 300.000 personas que se desplazan diariamente por la comarca.

Actualmente, como ha recordado la formación, la principal vía de conexión en esta zona es la autovía A-7, que está "saturada".

"Gobierne quien gobierne", ha prometido García, Adelante Andalucía llevará "en los primeros 30 días de legislatura" una propuesta para que el Campo de Gibraltar cuente con un tranvía "público, accesible y para los trabajadores, estudiantes y la gente que tiene que ir a los centros hospitalarios".

Junto a Leti Blanco, número dos de Adelante por Cádiz, García también ha puesto el foco en el problema de la vivienda en la comarca, denunciando que en La Línea "el metro cuadrado está a 1.400 euros" y los alquileres son "absolutamente insostenibles".

Frente a esta situación, Adelante ha propuesto una ley de regulación del precio del alquiler que vincule los precios de los barrios a los salarios, así como una revisión del modelo de VPO.

"El problema de la vivienda no es ya exclusivamente un problema de jóvenes o de grandes ciudades, es un problema de todas las edades y que afecta ya a todos los municipios", ha concluido García en este acto en la localidad linenese.