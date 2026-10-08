Adelante exige la dimisión inmediata del alcalde de Algeciras ante "la acumulación de denuncias"

La parlamentaria de Adelante Andalucía, Leticia Blanco, interviene en el Pleno del Parlamento de Andalucía. ARCHIVO. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
CÁDIZ 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La parlamentaria de Adelante Andalucía por Cádiz, Leti Blanco, ha exigido la dimisión inmediata del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ante "la acumulación de denuncias y nuevos testimonios" que lo señalan por "presuntas conductas de carácter sexual y abuso de poder".
En una nota, Blanco ha hecho hincapié en que "no estamos hablando de una única denuncia ni de un episodio aislado" sino de "una presunta acumulación de casos" y de una situación que, a su juicio, "hace absolutamente incompatible que siga ejerciendo como alcalde".
La exigencia de dimisión se produce después de que este jueves se haya conocido una nueva denuncia presentada por una militante del Partido Popular ante el Tribunal Supremo por dos presuntas agresiones sexuales que habrían tenido lugar en 2020 y 2021.
En este sentido, Blanco ha puesto el foco en un sistema que "permite que determinadas formas de ejercer el poder se perpetúen durante décadas".
"No estamos ante un caso aislado ni ante la conducta de una única persona, sino ante una forma de ejercer el poder que tenemos que cuestionarnos, basada en el orden y mando, en la presión y en sentirse dueño del cortijo, que pueden manifestarse en posibles agresiones sexuales pero también en forma de acoso laboral, de intimidación o de presión sobre quienes trabajan o dependen de ese poder", ha argumentado la parlamentaria andaluza.
En ese sentido, ha considerado "necesario" implantar más mecanismos de prevención, detección, control en las instituciones y protección a las víctimas para "evitar que estas situaciones ocurran y que toda la responsabilidad recaiga sobre la persona que sufre el abuso", apostando también por "facilitar que una víctima pueda denunciar".
Desde Adelante Andalucía, su parlamentaria ha trasladado públicamente su apoyo y solidaridad "a todas las mujeres que han dado el paso de denunciar", con la esperanza de que "no aparezcan más casos". No obstante, ha estimado "fundamental" lanzar un mensaje a cualquier persona que pudiera haber vivido una situación similar, reconociendo "lo difícil que es denunciar cuando enfrente tienes a una persona con tanto poder y tanta capacidad de influencia".
Por eso, ha continuado Blanco, "queremos decirles a las víctimas que no están solas, que cuentan con nuestro apoyo y que su voz importa".
Para Adelante Andalucía la respuesta "no puede limitarse a reaccionar cuando aparecen nuevas denuncias", sino que ha abogado por "construir instituciones donde nadie pueda sentirse dueño del cortijo y donde el poder tenga límites y mecanismos de control".
"No basta con decirle a una víctima que denuncie, hay que trabajar para que estas situaciones no vuelvan a producirse", ha concluido Blanco.