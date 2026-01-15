Adelante incide en acusar al PP-A de "hacer corrupción con la sanidad" y urge la dimisión o cese de la gerente del SAS

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios en San Fernando (Cádiz). - ADELANTE ANDALUCÍA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha incidido este jueves en acusar al Gobierno del PP-A que preside Juanma Moreno de "hacer corrupción con la sanidad", y en urgir la dimisión o el cese de la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, "imputada por corrupción".

Así lo ha remachado el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz en una atención a medios a las puertas del centro de salud de Camposoto, en San Fernando (Cádiz), tras reunirse con Marea Blanca y la Federación de Vecinos Esteros y Salinas.

José Ignacio García ha sostenido que el centro de salud de Camposoto es "un ejemplo paradigmático de lo que pasa en Andalucía" con la sanidad, y al respecto ha puesto de relieve que "está vacío, lleno de jaramagos, con una valla y, por supuesto, cerrado", mientras desde la Junta "llevan más de diez años prometiendo que lo van a hacer".

El representante de Adelante ha agregado que "hace año y medio" que, "en teoría, terminaron" desde la Junta dicho centro de salud, y "qué casualidad que ahora, a dos o tres meses de las elecciones autonómicas" andaluzas, desde el Gobierno andaluz digan "que lo van a inaugurar", según ha seguido comentando.

José Ignacio García ha advertido, no obstante, de que la intención de la Junta es dotar a dicho centro de salud de "nueve médicos, de los cuales siete en realidad son desplazados de otro centro de salud", lo que conlleva "desvestir aun santo para vestir a otro", según ha opinado el portavoz de Adelante, que ha reprochado así a la Junta que lleve a cabo "un engaño sistemático" con este asunto, haciendo "una vez y otra vez el anuncio del anuncio".

MORENO VISITA "DE INCÓGNITO" LA PROVINCIA: "POR ALGO SERÁ"

De igual modo, ha llamado la atención acerca de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya visitado este jueves la provincia de Cádiz viniendo "de incógnito", sin haberlo avisado "antes" a los medios de comunicación, y ha sostenido que "por algo será".

"Cuando uno viene de incógnito a los sitios es porque algo tiene que esconder", ha comentado en esa línea José Ignacio García, quien ha recomendado al presidente andaluz a que, "cada vez que venga a la provincia de Cádiz", escuche "al menos una sesión" del concurso de agrupaciones carnavalescas que se celebra en el Teatro Falla, donde ya se han escuchado este año "tres o cuatro pasodobles o tangos con lo que nos duele a la ciudadanía de la provincia lo que está haciendo con la sanidad", ha subrayado.

En ese punto, el portavoz de Adelante ha denunciado que los 'populares' han tenido "la macabra habilidad de unir dos cosas que en Andalucía desgraciadamente conocíamos muy bien", que son "corrupción y sanidad", de modo que los 'populares' "están haciendo corrupción con la sanidad", ha criticado.

En esa línea, ha subrayado que la gerente del Servicio Andaluz de Salud "está imputada por corrupción", al igual que "los dos anteriores gerentes" --Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas--, y "hace 48 horas hemos sabido que abren una investigación en Córdoba porque, presuntamente, se estuvieron troceando contratos públicos en un hospital" como el Reina Sofía "para dárselos a dedo a determinadas empresas", en una etapa en la que la citada Valle García era su directora, según ha seguido relatando.

En este contexto, el portavoz de Adelante ha reivindicado "el derecho a la salud pública" que tiene la ciudadanía y con el que "están haciendo corrupción" desde la Junta, y "por eso" su presidente, Juanma Moreno, "cuando viene a la provincia de Cádiz, viene de incógnito, porque sabe lo que se está escuchando en el Falla representa lo que todos los días sufrimos los andaluces", ha abundado José Ignacio García antes de concluir sentenciando que "un día más que pase" la gerente del SAS "en su cargo es un día más de vergüenza para los andaluces", de modo que, "si no dimite", la deberían cesar "automáticamente", ha zanjado el parlamentario.