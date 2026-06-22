Adelante Izquierda Gaditana anuncia una moción para impedir "honores" a figuras ligadas con el franquismo en Cádiz

Archivo - Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz en la previa de un partido. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Cádiz una moción para exigir al equipo de Gobierno de Bruno García (PP) que "dé marcha atrás" en su decisión de renombrar el Teatro del Parque como Teatro Pemán, "uno de los principales referentes ideológicos del bando sublevado, jefe de la propaganda franquista y responsable de la comisión encargada de la depuración del profesorado español".

En una nota, AIG ha asegurado que el haber puesto de nuevo el nombre de José María Pemán a este espacio es "un nuevo intento de rehabilitación institucional de una figura estrechamente vinculada al golpe de Estado de 1936 y a la dictadura franquista".

Además, la moción exige al gobierno municipal el cumplimiento "estricto" de la Ley de Memoria Democrática y del resto de la legislación vigente en esta materia y el cierre definitivo del expediente para recuperar la denominación de Carranza para el estadio Nuevo Mirandilla.

La concejala de Adelante Izquierda Gaditana, Vanessa Sibón, ha señalado que la decisión del gobierno del Partido Popular en Cádiz "no puede presentarse como una simple denominación cultural", ya que el papel de José María Pemán en "la legitimación del golpe militar y en la construcción ideológica del régimen franquista está ampliamente documentado por la historiografía".

"La gravedad de esta decisión es aún mayor porque es el propio Ayuntamiento de Cádiz quien pretende rendir homenaje a una figura incompatible con los valores democráticos que deben regir las instituciones públicas", ha afirmado la edil, que ha denunciado que el gobierno de Bruno García "ignora la memoria de los centenares de gaditanos y gaditanas asesinados y represaliados por el franquismo y actúa de espaldas a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática".

En este sentido, ha recordado que el artículo 35 de dicha norma considera "contrarios a la memoria democrática" aquellos elementos y denominaciones de espacios públicos que supongan "exaltación de la sublevación militar, la dictadura o de quienes participaron activamente en ella".

"Esto no va de discutir la calidad literaria de José María Pemán, sino de decidir si una institución democrática debe otorgar honores y reconocimientos públicos a quien fue uno de los principales propagandistas e ideólogos del franquismo", ha subrayado.

La concejala ha lamentado que "lejos de contribuir a la convivencia y al consenso democrático", el gobierno municipal "sitúa a Cádiz en debates que parecían superados, plegándose a quienes pretenden blanquear el papel histórico desempeñado por Pemán y desoyendo las advertencias formuladas desde el movimiento memorialista y por numerosos historiadores".

Adelante Izquierda Gaditana, junto con la Asociación de Memoria Histórica de Cádiz, elevará al Pleno una moción con cuatro acuerdos. En primer lugar, exigir al gobierno municipal el "cumplimiento estricto" de la Ley de Memoria Democrática y del resto de la legislación vigente en esta materia. En segundo lugar, reclamar que "desista" del cambio de denominación del Teatro del Parque por entender que supone "un nuevo reconocimiento institucional a una figura vinculada al golpe de Estado y a la dictadura", y apostando por preservar este espacio como "un lugar de convivencia y expresión de los valores democráticos".

Asimismo, la iniciativa volverá a exigir el fin del expediente para recuperar que el estadio Nuevo Mirandilla se llame Carranza, e instar al gobierno a "abandonar cualquier otra iniciativa encaminada a restituir honores o reconocimientos públicos incompatibles con la Ley de Memoria Democrática".

"Las instituciones democráticas tienen la obligación de preservar una memoria basada en los valores de libertad, justicia y reparación. No podemos permitir que el Ayuntamiento de Cádiz se convierta en una herramienta para blanquear a quienes contribuyeron a sostener una dictadura", ha concluido Vanessa Sibón.