Adelante pide a Gobierno y Junta "ayudas rápidas y sin mucha burocracia" para afectados: "No pueden tardar seis meses"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, este lunes en Arcos de la Frontera (Cádiz) - ADELANTE ANDALUCÍA

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado este lunes al Gobierno central y la Junta ayudas "rápidas y simples, sin mucha burocracia" para los afectados por el fuerte temporal que ha azotado a la comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación en Arcos de la Frontera (Cádiz), municipio que también se ha visto fuertemente afectado por el temporal, García ha señalado que las ayudas tienen que llegar "urgentemente" porque los afectados "no pueden esperar seis meses o un año".

"No podemos condenar a las personas afectadas por el temporal a un laberinto burocrático", ha señalado García, quien ha insistido en "ayudas urgentes, rápidas y simples, sin mucha burocracia".

De igual manera, ha reclamado a Gobierno central, Junta y Diputación provincial de Cádiz un plan de infraestructura urgente para la comarca de la sierra gaditana.

Ha señalado que han transcurrido 20 años "sin hacer inversiones en condiciones en las carreteras, en los puentes o en otras infraestructuras" de la sierra y que los vecinos llevan reclamando mucho tiempo

En cuanto a la situación de Arcos de la Frontera, ha anunciado que llevará al Parlamento la situación del puente, que se ha visto seriamente dañado por el temporal y, como consecuencia de ello, barrios del municipio han quedado desconectados. "Los gobiernos se tiene que mojar y dar una solución a los vecinos", ha apuntado.