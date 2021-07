El Aeropuerto de Jerez (Cádiz) es acreditado como ‘aeropuerto seguro’ según las guías de la OMS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) acaba de recibir la certificación del programa de Acreditación de Salud Aeroportuaria que gestiona el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), un programa que evalúa el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por ACI, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según ha indicado Aena en una nota, todas ellas están alineadas, a su vez, con los objetivos del Plan de Recuperación Operativa que Aena lanzó en abril de 2020 y que se ha implementado en todos los aeropuertos de la red.

En este sentido, ha señalado que la consecución de la Airport Health Accreditation (AHA) evidencia el compromiso continuo de Aena con las medidas adoptadas para la seguridad de empleados y pasajeros a raíz de la pandemia, con el objetivo de volver a recuperar la confianza de los viajeros en el transporte aéreo.

Según ha publicado el ECDC en sus 'Guidelines for covid-19 testing and quarantine of air travellers', el transporte aéreo se ha demostrado como un entorno de baja prevalencia del virus, sumando menos del 1% de los casos detectados de covid-19 y sin incremento en la ratio de transmisión.

Los protocolos y medidas se aplican en todos los aeropuertos de la red de Aena. Entre estas medidas, ACI ha certificado el refuerzo de la limpieza y desinfección en las instalaciones, el control de los aforos máximos permitidos y la adaptación de los distintos procesos operativos a la nueva realidad.

Asimismo, ACI ha valorado la instalación de mamparas protectoras; de señalética informativa mediante pantallas digitales, carteles y megafonía con mensajes de uso de mascarilla, distancia personal o higiene de manos Aena ha elaborado 84 nuevos mensajes, que incluyen todas estas variaciones en diferentes idiomas, y se han creado más de 400 adaptaciones para los diferentes espacios del aeropuerto.

El Aeropuerto de Jerez dispone también de dispensadores de gel

hidroalcohólico automáticos y ha desplegado otros elementos 'contactless' como grifería y jaboneras en los aseos.

Por su parte, el director del Aeropuerto de Jerez, Iván Rodríguez, ha destacado el trabajo realizado conjuntamente con aerolíneas y autoridades sanitarias y aeronáuticas para garantizar la seguridad de los trabajadores y pasajeros. Además, ha valorado la colaboración y el esfuerzo de toda la comunidad aeroportuaria jerezana para implementar y velar por las medidas con el fin de recuperar la actividad de forma segura.

Aena ha indicado que sobre todas estas medidas ha trabajado y sigue trabajando de forma constante en todos sus aeropuertos para recuperar el tráfico de forma segura. Su Plan de Recuperación Operativa incluye más de 100 medidas, entre las dirigidas directamente a pasajeros, operativas y organizativas.

AHA es el primer programa mundial concebido específicamente para el sector aeroportuario a partir de la crisis de la Covid-19. La acreditación ha sido otorgada después de una cuidadosa evaluación de las medidas y procedimientos sanitarios que Aena y las autoridades españolas han introducido en todas las áreas y procesos del pasajero.