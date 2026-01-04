Afectada la circulación ferroviaria entre el Aeropuerto de Jerez y El Puerto de Santa María en Cádiz

Archivo - Tren de Renfe estacionado - RENFE - Archivo

CÁDIZ 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha informado este domingo de una afección en la circulación ferroviaria entre el Aeropuerto de Jerez y El Puerto de Santa María en Cádiz.

Según ha informado Adif en sus redes sociales, desde las 13,55 horas una incidencia en la infraestructura está afectando los trenes de Larga y Media Distancia y Cercanías de Jerez de la Frontera. Se están registrando retrasos medios de 24 minutos.

Asimismo, ante los avisos de lluvia por la borrasca Francis, Renfe ha notificado a través de sus redes sociales que se activan cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes de Media y Larga Distancia con origen/destino Málaga y Algeciras durante la tarde del domingo.