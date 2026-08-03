Afectadas 14 embarcaciones en El Puerto (Cádiz) por un incendio en el depósito del recinto portuario

Una embarcación quemada por un incendio en el recinto portuario de El Puerto de Santa María (Cádiz) - CONSORCIO DE BOMEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Catorce embarcaciones de distintas dimensiones se han visto afectadas por un incendio declarado en la zona de depósito de embarcaciones en el recinto portuario de El Puerto de Santa María (Cádiz).

El incendio se logró controlar antes de que afectase al resto del depósito, de dimensiones aproximadas de 4.500 metros cuadrados, y a embarcaciones apiladas en más de seis metros de altura, según ha detallado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) en un comunicado.

El fuego, que ha dañado a 14 embarcaciones, se declaró este pasado domingo 2 de agosto sobre las 19,00 horas, desplegando en la intervención a nueve vehículos y 14 efectivos de los parques de El Puerto, Jerez de la Frontera y Cádiz.