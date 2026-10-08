Airbus completa la consolidación de sus actividades en Cádiz y destaca que refuerza su huella industrial en España

El CEO de Commercial Aircraft en Airbus, Lars Wagner, con el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía , Antonio Sanz, en el acto organizado por Airbus ‘Cádiz por todo lo alto’. - María José López - Europa Press

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Airbus ha indicado que ha completado el proyecto de consolidación de sus actividades en Cádiz, con la inauguración de una planta renovada en El Puerto de Santa María que le permite "reforzar su huella industrial en España, ampliar su capacidad de innovación y garantizar la competitividad del centro a largo plazo".

Según ha explicado en una nota, como parte de este proyecto estratégico se han integrado en un mismo equipo a todos los trabajadores de Airbus de Puerto Real y de El Puerto de Santa María. Además, se han trasladado las líneas de producción de los programas A320, A330 y A350 y se han incorporado desarrollos innovadores y tecnológicos para alcanzar los incrementos de producción previstos. La planta cuenta con un elevado nivel de automatización en sus procesos, lo que refuerza su competitividad y posicionamiento, ha señalado la compañía.

Por su parte, Lars Wagner, CEO de Commercial Aircraft en Airbus, ha manifestado que "la planta de Airbus en Cádiz se ha convertido en un modelo de excelencia multiproducto, donde conviven con éxito aviación comercial y defensa". "Aquí se combina el talento de nuestras personas, con la tecnología más avanzada de fibra de carbono, creando importantes sinergias entre ambas divisiones", ha añadido Wagner, que ha manifestado que "al aprovechar las innovaciones compartidas, Cádiz se consolida como un centro estratégico vital para las operaciones actuales y para el futuro".

La empresa ha recordado que ha llevado a cabo una ampliación de 4.000 metros cuadrados de superficie industrial para albergar estas líneas de producción y ha adquirido una parcela adicional para uso logístico. Además, en el interior de la planta se han construido nuevos edificios para acoger diferentes servicios y se han reconvertido zonas de uso industrial a uso de oficina.

En este sentido, ha señalado que el proyecto "demuestra la capacidad de Airbus para liderar y ejecutar con éxito transiciones industriales de gran complejidad, mediante el diálogo social, la transparencia y la colaboración institucional". Además, ha añadido que con este hito, Airbus no solo garantiza la preservación íntegra de todo el empleo industrial, sino que posiciona estratégicamente su nueva planta de Cádiz hacia el futuro, "consolidándose como un motor clave para el impulso de puestos de trabajo de alta cualificación en el sector aeroespacial".

La planta de Airbus en Cádiz cuenta actualmente con 750 empleados y en ella se fabrican componentes para los aviones A320, A330 y A350, así como componentes para programas de Airbus Defence and Space como A400M, MRTT, C295 o Eurofighter.