El alcalde de Cádiz entrega el bastón de mando al Nazareno de Santa María

El alcalde de Cádiz, Bruno García, este Jueves Santo durante el acto de entrega del bastón de mando a Jesús Nazareno del barrio de Santa María. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha entregado en la mañana de este Jueves Santo el bastón de mando al Nazareno como Regidor Perpetuo de la ciudad. García ha colocado el bastón de mando sobre el paso, a los pies del Nazareno, en una ceremonia que ha contado con una amplia representación institucional y numerosos fieles, que han llenado la Iglesia de Santa María.

García ha tomado la palabra para reivindicar la estrecha relación del Nazareno con el barrio de Santa María. "En sus calles, en sus casas llenas de memoria, su presencia es refugio y guía", ha afirmado el alcalde, según una nota municipal.

Ha sostenido el alcalde de Cádiz que "en el Nazareno se reconoce una ciudad que, a pesar de las adversidades, siempre ha sabido levantarse con dignidad, con coraje y con una profunda humanidad".

"Hoy, al hacer entrega de este bastón de mando, esta ciudad deposita simbólicamente en sus manos el gobierno de nuestras esperanzas; es un gesto que refleja la confianza de un pueblo que acude a él con sus ruegos, sus preocupaciones y sus anhelos más íntimos", ha seguido afirmando durante este acto de tanto simbolismo para la Semana Santa de Cádiz.