El alcalde de Cádiz presenta un presupuesto municipal para 2026 de casi 205 millones de euros

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que va a convocar un Pleno extraordinario el 22 de diciembre para la aprobación inicial de los presupuestos municipales del próximo año 2026, que, según ha explicado, asciende a 204.865.160 euros, lo que supone un incremento respecto al de 2025 de un 4,58% y casi nueve millones de euros.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el alcalde, acompañado de la teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda, Maite Gonzalez, y del teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha mantenido en la mañana de este miércoles un encuentro con los portavoces de los partidos de la oposición para presentarles un avance de los presupuestos del próximo ejercicio.

En cuanto al presupuesto, al igual que se ha hecho en los anteriores, Bruno García ha señalado que uno de los objetivos de estas cuentas es "blindar la protección social de los gaditanos". Por ello, el Área de Servicios Sociales vuelve a experimentar un crecimiento de un 4,31%, superando la cifra de los 24,3 millones de euros, lo que significa que se invierte en este asunto un 34,23% más que lo que se hacía con el anterior equipo de gobierno, según ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que en las inversiones la cantidad asciende a 9,72 millones de euros, que proceden de recursos generales en una cantidad de 3,85 millones de euros, para completar obras, proyectos y compromisos ya adquiridos o en marcha, y otro montante de 5,8 millones de euros procedentes de un crédito. Con este nuevo préstamo se sigue manteniendo la deuda encontrada por debajo del 86%, ha indicado.

"Esto nos va a permitir afrontar inversiones en los colegios públicos, en vivienda, el cementerio de los ingleses, equipamientos de playas, la renovación del alumbrado público, la calle Mirador, las paradas de autobuses de la Línea 1 y la infraestructura de alerta del maremoto entre otras", ha manifestado Bruno García.

Además, ha señalado que en el apartado de las inversiones no se incluye un solo euro de los 14 millones que se han recibido de la EDIL, "pese a que otros ayuntamientos del entorno sí lo han contabilizado en sus presupuestos como ingresos y gastos".

También ha adelantado el alcalde que, además de estas inversiones, la liquidación de los actuales presupuestos, que tendrá lugar en el primer cuatrimestre, generará un remanente que será utilizado para otras inversiones, como pueden ser la rehabilitación exterior del Gran Teatro Falla, las reformas de la Plaza de las Flores y Asdrúbal o las mejoras en el Castillo de San Sebastián entre otras.

Igualmente, ha afirmado que además de las partidas sociales y las inversiones, se mantiene e incrementa el compromiso por el empleo, la igualdad y la cultura. En este sentido, ha apuntado que a los aumentos registrados en los años anteriores, se suman los de 2026 que sólo en el área de Cultura va a suponer un incremento del 10%.

Bruno García ha destacado también en el presupuesto ordinario la previsión que se hace del aumento en el contrato de transporte público, pasando de 4,5 a 7,9 millones de euros. Además, en vivienda en el presupuesto de inversiones se incluye un millón más vía crédito bancario.

El alcalde ha reiterado que la fórmula que se está utilizando es la de realizar inversiones generando créditos pero siempre manteniendo la cifra por debajo de la deuda que encontró este equipo de gobierno al llegar en junio de 2023. De este modo, la deuda se ha rebajado en 13,8 millones de euros, mientras que entre lo ejecutado, lo que se está haciendo y lo que está por venir hay planificada una inversión en la ciudad por valor de 120 millones de euros, ha asegurado.