Alcalde de Cádiz reclama "libertad" para aplicar la tasa turística y mantener un diálogo con agentes locales

Archivo - El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García (PP), ha declarado sobre una posible imposición de la tasa turística que el Ayuntamiento quiere "tener la libertad de poder tomar esa decisión" y de aplicarla, en todo caso, tras haberlo acordado y trabajado con los agentes económicos, de tal forma que se no se haga "de manera unilateral" sino con un diálogo diálogo.

En declaraciones a los medios, el alcalde ha pedido al Gobierno de España que se permita imponer esa tasa "de manera individual a los ayuntamientos" y que no sea impuesta "a todos los municipios".

En ese sentido, ha aclarado que Cádiz sí está a favor de ponerla en práctica, pero reconociendo que "hay ciudades que necesitan esa tasa turística y hay ciudades que no la veían", por lo que ha abogado de nuevo en esa "libertad" que se ha reclamado para que cada municipio pueda elegir si aplicarla o no.

"Sí a la libertad de los ayuntamientos a poder establecer la tasa turística a través del Gobierno de España. Si eso se produjera, abriría un diálogo con los agentes económicos, y si llegáramos a ese acuerdo, desde luego Cádiz sería de esas ciudades que querrían hacerlo", ha manifestado.

Además, ha expuesto que hay ayuntamientos que solicitan que esa tasa tenga "un sentido finalista", es decir, que el dinero recaudado se pueda dedicarse a un concepto en concreto.

De esta manera se ha expresado el alcalde al ser preguntado sobre este asunto después del encuentro entre los ocho alcaldes de capitales de provincia de Andalucía esta semana en un foro económico en Málaga en el que se ha abordado este asunto.