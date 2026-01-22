Alcalde de Chipiona (Cádiz) solicita al Gobierno actuaciones "urgentes" por la pérdida de arena en sus playas

Archivo - Vista de la playa de Chipiona con numerosos bañistas este pasado fin de semana del puente de agosto de 2025. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA - Archivo

CHIPIONA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Chipiona (Cádiz), Luis Mario Aparcero, ha anunciado que el Ayuntamiento ha iniciado gestiones con la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico para atender "la grave pérdida de arena" que sufren varias playas del municipio, como las de la Cruz del Mar, Montijo, Regla, Las Tres Piedras y Costa Ballena, así como otras zonas del litoral, solicitándose al Gobierno de España actuaciones "urgentes" a este respecto.

Según una nota del Ayuntamiento, el alcalde ha apuntado al "cambio climático y la progresiva subida del nivel del mar" como las causas que están provocando "daños importantes" en el litoral chipionero.

Por este motivo, el pleno municipal ha aprobado por mayoría una moción para instar al Gobierno de España a atender estas solicitudes, tomando como referencia actuaciones similares realizadas en otras poblaciones afectadas por los envites del mar.

Aparcero ha explicado que se ha elaborado un reportaje fotográfico que será presentado a la Demarcación de Costas para respaldar las peticiones y planificar con antelación la reposición de arena en la playa del Muelle y en la Cruz del Mar, prevista para los meses de mayo y junio.

Por otra parte, el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Playas, está impulsando distintos proyectos en la playa de la Cruz del Mar, que incluyen, entre otros, la mejora de la zona frente al Hhotel Sercotel tras la rotura de los tubos de energía eléctrica y la construcción de un paramento de piedra ostionera en el frontal de la zona de La Cruz del Mar para mejorar el aspecto de la playa.

A esto se suman otros proyectos en diferentes puntos del litoral para asegurar que esto espacios estén "en condiciones óptimas" de cara al próximo verano, teniendo en cuenta que Chipiona es una de las localidades de la provincia de Cádiz que recibe numerosos turistas durante el periodo estival.