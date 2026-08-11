El alcalde de Grazalema (Cádiz) reclama un refuerzo de la red móvil tras tres días sin servicio, la sexta vez este año

Archivo - Imagen de turistas por Grazalema (Cádiz) y su entorno natural. A 26 de marzo de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

GRAZALEMA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Grazalema (Cádiz), Carlos Javier García, ha reclamado soluciones permanentes a los problemas de conexión móvil que sufre su pueblo, con seis cortes de más de 24 horas en lo que va de año, y después de que este viernes se produjera una nueva incidencia que dejase a la población durante más de 72 horas sin red en pleno fin de semana de agosto.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde socialista ha asegurado que Telefónica, responsable de este servicio, "entiende y conoce la problemática" y que "está trabajando" en una en una solución para reforzar la línea en la localidad, pero les ha pedido que eso "sea ya" y "se garantice un servicio de calidad".

Según el alcalde, esta situación es "insostenible" y ha llevado a exigir soluciones "urgentes" e incluso a plantear una movilización ciudadana junto a otros municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz que se ven afectados por la debilidad de la red, como son Villaluenga, Benaocaz, Ubrique e incluso El Bosque.

La incidencia, que comenzó el pasado viernes y no quedó restablecida por completo hasta este lunes, ha generado un importante impacto en la actividad económica y social de la población, coincidiendo además con agosto, un mes "buenísimo" para un pueblo que ha tenido un inicio de año "muy malo", en palabras del alcalde aludiendo a los daños que se sufrieron en esta pequeña localidad serrana debido a las borrascas de febrero, y que obligó a desalojar durante 11 días a la población.

El apagón de red ha impedido operar normalmente en cuestiones como el cobro con tarjeta en establecimientos comerciales y de hostelería a través de datáfonos, el acceso a recetas médicas electrónicas en los centros sanitarios y la tramitación de expedientes administrativos en el Ayuntamiento, entre algunos de los problemas que se han generado y que ha enumerado Carlos Javier García.

Respecto al origen de la incidencia que provocó el corte de internet, Telefónica ha explicado al alcalde que la avería se debió a un corrimiento de tierras entre los kilómetros 2,7 y 3,5 entre Grazalema y Ubrique, y a "un segundo punto de rotura adicional". Ahí se ha estado trabajando desde la compañía para restablecer el servicio, algo que se logró ya el lunes por la tarde.

Para el alcalde es "una paradoja" que el municipio cuente con "una excelente conexión de fibra y 5G" y que, sin embargo, esta sea "muy poco resiliente" al depender de una única línea. Es por eso que ha planteado la posibilidad de establecer "una segunda línea de refuerzo o anillo de protección" como ya se hace con la red eléctrica. En su opinión, esto ayudaría a que los cortes que se produjeran durasen menos y no necesitasen de, al menos, 24 horas para solventarlos.

El Ayuntamiento de Grazalema ha presentado una nueva reclamación formal pidiendo a Telefónica que aplique de oficio las bonificaciones y devoluciones correspondientes por la interrupción del servicio a sus usuarios. La medida se suma a las mociones aprobadas en el pleno municipal y en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, así como a las reuniones mantenidas con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía para agilizar actuaciones que reviertan estas situaciones.