Alcalde de La Línea (Cádiz) espera que se llegue al 15 de julio con el "nuevo circuito" de paso a Gibraltar establecido

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, en una atención a medios en el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha manifestado que para el 15 de julio, fecha señalada para la eliminación de la Verja según el acuerdo sobre Gibraltar, espera que se llegue "con el nuevo circuito" de paso establecido.

En este sentido, en una entrevista concedida a Canal Sur y recogida por Europa Press, ha explicado que "en la parte del aeropuerto, en los que es el frontal que da a España, en el término municipal de La Línea, se están llevando a cabo una serie de obras de acondicionamiento". Asimismo, ha añadido que, según la información que le han dado, también ya se ha arrancado con el desmantelamiento de parte de lo que son las instalaciones fronterizas, con la intención de que el día 1 de julio ya esté toda esa parte del trabajo también hecho", ha añadido.

Igualmente, ha apuntado que por parte de Gibraltar también se están llevando a cabo obras, por lo que espera "llegar al día 15 "con el nuevo circuito establecido".

El alcalde de La Línea ha recordado, sobre el derribo de la Verja, que "hay que recordar que no es española, es británica". "La parte que sí es española es las instalaciones de fronteras, que es lo que se está desmantelando salvo lo que es la aduana, que sigue operando", ha indicado.

En cuanto a actuales desvíos de tráfico, ha explicado que en las horas que la intensidad es menor, por la noche de 21 a 7 horas, "es cuando se están intensificando para generar los menores problemas posibles". En este sentido, ha apuntado que "hay que tener también en cuenta que en el espacio en el que se está trabajando es donde va el recinto ferial y en breve, para el 1 de julio, seguro que ya están entrando camiones con trailer con todo lo que es el material que conlleva una feria".