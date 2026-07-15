El alcalde de El Puerto (Cádiz) anuncia que todas las aulas de los colegios estarán climatizadas antes de primavera

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, en una visita a un centro escolar. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha anunciado que antes de la próxima primavera todas las aulas de los colegios de la ciudad contarán con climatización, lo que "permitirá mejorar el confort de miles de escolares y docentes, con el objetivo de garantizar unas mejores condiciones para el desarrollo de la actividad educativa".

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, el proyecto de climatización contempla la instalación de nuevos equipos de aire acondicionado o la sustitución de aquellos que se encuentran averiados u obsoletos en más de 340 aulas de los centros educativos del municipio, además de tres aulas del Centro Social de Mayores y de la Infancia 'Modesto Serrano Martínez'. Para ello, la empresa Avanza El Puerto licitará un contrato específico que permitirá ejecutar la instalación de equipos tipo split en todos los espacios que lo requieran.

La Concejalía de Educación ha realizado una primera evaluación de las necesidades existentes en los distintos centros y, a partir de ese trabajo, Avanza El Puerto desarrollará una auditoría técnica en todos los colegios para comprobar la potencia y la capacidad eléctrica de cada edificio, con el objetivo de dimensionar correctamente las instalaciones y realizar, cuando sea necesario, las adaptaciones eléctricas que permitan el funcionamiento de los nuevos equipos.

Por su parte, Germán Beardo ha subrayado que "este es un compromiso firme con la comunidad educativa y una de las actuaciones más importantes que se va a desarrollar en los colegios". "Queremos que nuestros alumnos y profesores puedan aprender y enseñar en espacios más cómodos, modernos y adaptados a las necesidades actuales", ha añadido.

"La educación es una prioridad para este Gobierno y vamos a realizar una inversión histórica para que, antes de la próxima primavera, todas las aulas de los colegios públicos y concertados de El Puerto estén climatizadas", ha afirmado.

El alcalde ha subrayado, por último, que además se acaba de aprobar la nueva fase del Plan Integral de Reformas de Centros Educativos) con una inversión de 400.000 euros, para seguir invirtiendo en mejoras en las instalaciones de nuestros centros educativos.