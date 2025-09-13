El alcalde de El Puerto (Cádiz) supervisa las obras de mejora en los accesos al Poblado de Doña Blanca

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, en una visita al Poblado de Doña Blanca para supervisar obras que se están realizando en el lugar. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha visitado este sábado el Poblado de Doña Blanca para comprobar de primera mano el avance de las actuaciones que se están ejecutando en esta zona, en colaboración con la Diputación de Cádiz, con el objetivo de mejorar los accesos, reforzar la seguridad vial y poner en valor la identidad del enclave.

Acompañado por el concejal de Relaciones con la Ciudadanía, Javier Bello, el alcalde ha comprobado los trabajos de mejora que se están llevando a cabo en la glorieta de acceso al Poblado desde la carretera CA-3106, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

Entre los elementos más destacados, la rotonda luce ya un murete de arenisca coronado con letras metálicas que forman la leyenda "Poblado Doña Blanca", lo que permite identificar fácilmente el enclave desde la vía. Para su correcta instalación, ha sido necesario reubicar previamente las señales de indicación de glorieta.

Además, se ha ejecutado una nueva instalación de alumbrado con cuatro puntos de luz LED y canalización subterránea, que mejora tanto la visibilidad como la eficiencia energética.

Los trabajos incluyen también la reparación de un blandón, la rehabilitación de cien metros de firme con una nueva capa de rodadura, el arreglo del adoquinado de la rotonda y, una vez finalizadas estas labores, el repintado de las marcas viales.

Estas actuaciones forman parte de un conjunto más amplio de mejoras impulsadas por el Ayuntamiento en Doña Blanca a lo largo del último año. Entre ellas, se encuentra la iluminación de toda la carretera de salida, el acondicionamiento y adaptación del patio del colegio para hacerlo accesible, la instalación de un nuevo sistema de riego y el arreglo de numerosas calles de la zona.

Asimismo, de cara al nuevo curso, está previsto asfaltar la carretera y acometer al arreglo del acerado del entorno a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

Durante la visita, el alcalde portuense ha señalado que estas actuaciones "no sólo mejoran la funcionalidad y seguridad del acceso al poblado", sino que también "refuerzan el sentimiento de pertenencia de sus vecinos". Como ha apuntado, "Doña Blanca es una zona con identidad propia y merecía una entrada a la altura de su historia y de su gente".

El primer edil ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno con todos los núcleos poblacionales del término municipal, asegurando que se seguirá trabajando para mejorar infraestructuras y servicios que repercutan directamente en la calidad de vida de los vecinos.