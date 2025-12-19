La alcaldesa de San Fernando (Cádiz) hace balance de un año de gestión "serena" y "refuerzo" de servicios públicos

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, hace balance del año 2025 en un desayuno navideño con los medios de comunicación. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, ha realizado el balance del año 2025 en un desayuno navideño con los medios, donde ha destacado que ha sido un año de gestión "serena" y "reposada", donde uno de los ejes principales ha sido "el refuerzo" de los servicios públicos municipales.

Cavada ha hablado de "la importancia del periodismo como herramienta fundamental para mantener la igualdad, la paz en el mundo y la base de nuestra sociedad democrática", un día después de entregar a Almudena Ariza, corresponsal de RTVE, el Premio de Libertad de Prensa y Valores Periodísticos, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En este sentido, ha confesado sentirse "profundamente orgullosa de ser alcaldesa de una ciudad que reconoce y pone en valor principios tan fundamentales".

En un contexto internacional "marcado por el ruido político y la pérdida de valores", la alcaldesa ha advertido que esa situación "tiene consecuencias directas en la sociedad", y que tanto ella como la periodista premiada ayer coincidieron en señalar que "cuando se pierden valores, lo que ocurre es que aumenta la desigualdad".

Ante esto, ha explicado que "su vocación" como alcaldesa ha sido "gobernar de manera reposada, con la tranquilidad necesaria para centrarnos en lo verdaderamente importante" y "alejándose deliberadamente de la confrontación política". El objetivo, ha afirmado, es que la ciudadanía, "haya votado a quien haya votado, se sienta orgullosa del Gobierno de su ciudad y de sus representantes".

Ese estilo de gestión, basado en "la serenidad y el diálogo", ha marcado el trabajo municipal a lo largo de 2025. Según Cavada, se trata de "poner el acento en lo importante, en hacer la vida de la ciudadanía mucho más fácil y en seguir transformando la ciudad".

Uno de los ejes principales del año ha sido el refuerzo de los servicios públicos municipales. A este respecto, la alcaldesa ha hecho hincapié en el primer año de la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, que ha calificado de "todo un ejemplo".

Así, ha comentado que otros ayuntamientos "se interesan" por la experiencia de San Fernando y que el servicio "ha crecido en número de usuarios, en presupuesto y, de manera muy importante, en plantilla", lo que se ha traducido en "una mejora real de la atención".

A ello se suma "la mejora continua" en jardines, limpieza viaria y limpieza de los centros educativos, así como la actualización de los contratos municipales.

En este punto ha afirmado que "no hay un solo contrato de servicios públicos en San Fernando que no mejore las prestaciones y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras".

En materia de seguridad, ha recordado la puesta en marcha del nuevo modelo de Policía Local, mientras que en movilidad ha avanzado medidas "clave" que ya están dando forma al futuro inmediato de la ciudad.

Cavada ha anunciado que a partir del 1 de enero el transporte público urbano "será gratuito", una decisión que ha enmarcado en una estrategia más amplia de movilidad sostenible. Según ha explicado, esta medida busca hacer una ciudad "más justa e igualitaria, reducir el uso del coche privado y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas".

El balance económico del año también ha sido calificado como "muy positivo", consolidando el cambio de modelo iniciado hace años. En palabras de la alcaldesa San Fernando ha pasado de ser "una ciudad dormitorio" a convertirse en "una ciudad de oportunidades en la que vivir, a la que venir y en la que invertir".

Entre los hitos del año, ha hablado la inauguración del parque empresarial Janer, que ha supuesto la transformación de "un solar abandonado en un foco de generación de empleo", con más de 25 millones de euros en inversión, así como el crecimiento de espacios comerciales y de ocio como Bahía Sur, Centro Plaza y el comercio del centro histórico, impulsados también por la política de eventos desarrollada desde el Gobierno local.

En el ámbito industrial y social, ha destacado las inversiones en Navantia, la puesta en marcha del centro de excelencia de sistemas (COEX) y la apertura del nuevo centro de día de Parkinson, único en Andalucía con estas características. Sobre este último, ha comentado que el tercer sector genera en San Fernando "en torno a 600 empleos directos".

La alcaldesa también ha puesto en valor "la capacidad inversora" del Ayuntamiento, señalando que San Fernando "es uno de los municipios con mayor capacidad para generar proyectos transformadores".

En 2025 se han impulsado actuaciones clave como el parque de La Magdalena, la segunda fase de Pery Junquera, la transformación de La Almadraba, el nuevo estadio de atletismo y la promoción de viviendas. A ello se suma la obtención de financiación europea EDIL por 15 millones de euros, que con aportación municipal superará los 22 millones.

Mirando al futuro inmediato, ha avanzado que 2026 seguirá marcado por el refuerzo de los servicios públicos, con nuevas licitaciones como el contrato de limpieza y recogida de residuos, la empresa del agua y la consolidación de la gratuidad del transporte urbano.

Todo ello, ha dicho, "con el respaldo imprescindible de la plantilla municipal", a la que ha agradecido "su implicación" y con la que se trabaja para mejorar sus condiciones laborales.

De igual manera, ha resaltado que "el embellecimiento de la ciudad es un elemento clave, no solo para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, sino también para reforzar la capacidad de San Fernando como ciudad atractiva para la inversión".

En este sentido, ha avanzado que a lo largo de 2026 se desarrollarán actuaciones "de gran impacto visual y urbano", como la transformación integral de la valla del Parque del Oeste, una de las principales vías de acceso a la ciudad por la que circulan diariamente más de 20.000 vehículos. A estas actuaciones se suma la instalación progresiva de nuevas marquesinas y tótems, diseñados bajo criterios de embellecimiento y sostenibilidad, con cubiertas verdes que refuerzan el compromiso ambiental del Ayuntamiento.

Asimismo, el próximo año supondrá "un salto cualitativo" en la mejora del espacio público con la renovación completa del alumbrado de la ciudad, una inversión superior a los 14 millones de euros que permitirá mejorar la iluminación de las calles, reducir las emisiones y optimizar el coste del servicio de alumbrado público.

A estas medidas se añadirá la sustitución integral de la señalización urbana en todo el municipio, avanzando hacia una imagen más cuidada, homogénea y moderna, con el objetivo de hacer de San Fernando "una ciudad más amable, atractiva y visualmente ordenada".

Finalmente, ha destacado que 2026 será un año "especialmente ilusionante" para la ciudad con la celebración del 75 aniversario del nacimiento de Camarón de la Isla. Un año que incluirá los Premios Camarón, exposiciones, actividades culturales y un gran concierto final en el Movistar Arena de Madrid, fruto de la alianza del Ayuntamiento con Universal Music.

La alcaldesa ha concluido reafirmando el compromiso del Gobierno local de seguir por la misma senda, con "una gestión reposada, sin confrontación, con el único objetivo de hacer más fácil la vida de la gente y seguir transformando San Fernando", y ha agradecido a los medios "su labor imprescindible para contar cómo una ciudad cambia y avanza".