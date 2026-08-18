Algeciras (Cádiz) iza la bandera de Ceuta en su ayuntamiento en solidaridad con la ciudad autónoma

La bandera ceutí, izada a las puertas de la Casa Consistorial de Algeciras (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha izado este martes 18 de agosto la bandera de Ceuta en uno de los mástiles de la Casa Consistorial como muestra de apoyo y solidaridad hacia la ciudad hermana, ante la situación que viene padeciendo desde finales del pasado mes de julio, tras la entrada masiva de inmigrantes en su territorio.

En una nota, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha manifestado "el cariño" que Algeciras y su ciudadanía siente por sus "hermanos ceutíes", con su presidente Juan Jesús Vivas al frente, "en unos momentos tan terribles y complicados como son estos por los que están atravesando".

"Tener junto a nosotros izada su bandera es un señal de que tenemos a los ceutíes muy cerca y sufrimos con ellos, por lo que les hacemos llegar el abrazo de la sociedad algecireña y el deseo de que cuanto antes se restablezca la normalidad más absoluta en la Perla del Mediterráneo", ha aseverado.