'Alguien debería prohibir los domingos por la tarde', de Isabel Coixet, Premio Ciudad de Cádiz del South Series Festival

Gala de Clausura del South International Series Festival 2026 - SOUTH INTERNATIONAL SERIES FESTIVAL

CÁDIZ, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Alguien debería prohibir los domingos por la tarde', de la cineasta española Isabel Coixet, ha sido reconocida con el Premio Ciudad de Cádiz del South International Series Festival 2026, donde 'Blindspot Berlin' y 'The Oligarch and The Art Dealer' se han alzado con los premios a Mejor Serie de Ficción y No Ficción, respectivamente. Ha sido durante la gala de clausura celebrada este miércoles por la noche en el Gran Teatro Falla de Cádiz, en la que 'BlindSpot Berlin' se ha llevado también el galardón a del Público a Mejor Serie de Ficción, y 'Los años sucios, ¿dónde está el Nani?', el Premio del Público a Mejor Serie de No Ficción, galardones que entrega el público de South a través de los votos que emiten a la salida de cada proyección.

La organización del festival ha indicado en una nota que todos estos premios han sido anunciados durante una gala conducida por la actriz Leonor Lavado, y que ha contado con las actuaciones musicales de Lorena Gómez, Antoñito Molina, Angy Fernández, Jaime Terrón, Jesús Bienvenido, Manu Pilas y la Coral de la Universidad de Cádiz.

En el transcurso de la misma se ha conocido la totalidad del palmarés del concurso, donde el jurado ha resaltado de la obra ganadora de Coixet su "su preciosismo" y "ser un regalo visual perfecto". El galardón ha sido otorgado por "mostrar un retrato generacional actual que necesita ser escuchado, por cómo nos ha encandilado y nos ha robado el corazón con su trío protagonista, y por lo que seguirá provocando cuando sigamos viéndola, sin prohibición, cada domingo por la tarde".

Por su parte, el jurado de No Ficción ha señalado de 'Los años sucios, ¿dónde está el Nani?' que es "una crónica de los 80 completa, tal y como la vivimos con sus peligros y sus emociones, que aunque se centra en el mundo más quinqui, refleja de manera completa el sentimiento de una época", deseando que "sus hijos vean esta serie documental para entender lo que era España hace no tanto".

Igualmente, han entregado el galardón de No Ficción a 'The Oligarch and The Art Dealer' por "exponer una temática desconocida para el gran público, que es grave y que está ocurriendo hoy en día", además de "su riqueza visual extraordinaria y reunir las características de ritmo, calidad visual, música y entretenimiento".

El jurado de Ficción ha otorgado además una mención especial a 'Patagonia', poniendo en valor "la cooperación creativa y profesional entre equipos de distintas latitudes como motor para contar historias que trascienden fronteras".

El premio a Mejor Guion de Serie de Ficción ha recaído en 'Blindspot Berlin', destacando el jurado "la arquitectura del guion, la precisión en la construcción de la intriga y la habilidad para dosificar la información, sosteniendo la tensión y el interés del espectador de principio a fin".

Esta serie ha conseguido también el premio a Mejor Serie de Ficción por "su capacidad para transformar unos acontecimientos reales en un relato de extraordinaria fuerza narrativa" y "convertir la historia conocida en una experiencia de suspense y tensión dramática que mantiene al espectador atrapado hasta el final, incluso cuando conoce de antemano el desenlace de los hechos".

En la categoría de Mejor Reparto de Ficción, se ha premiado a 'Still Breathing' por "su extraordinaria capacidad para construir, a través de un reparto coral, el retrato de una sociedad diversa y compleja". "La naturalidad, la coherencia y la solidez de las interpretaciones, tanto en sus protagonistas como en sus personajes secundarios, configuran un universo humano creíble y lleno de matices", se ha resaltado.

También se ha conocido en la gala de clausura la deliberación del jurado de South Boost, que ha decidido que el proyecto ganador sea 'Los Extranjeros', creada por Julio Blez y Hugo Baena y producida por Eduardo Zafra, de Odeón Films.

Este mismo jurado ha otorgado una mención especial a 'Folklóricas', creada por Miguel Ángel Parra y Fany de la Chica y producida por Agus Jiménez, de Enciende TV.

PRIMEROS DATOS DE BALANCE 2026

Aunque la organización ha reconocido que es pronto para conocer las cifras finales de la cuarta edición del festival, respaldada este año por un presupuesto que asciende a los 2,9 millones de euros, ha confirmado "un notable crecimiento" en su volumen de acreditados, superando en este 2026 las 2.200 acreditaciones.

En este balance global ha destacado las más de 700 acreditaciones de profesionales de la industria audiovisual y más de 800 de estudiantes del sector, a las que se suma la participación de 73 ponentes y 34 empresas en las actividades profesionales de South.

La suma de estos últimos datos del audiovisual, suponen un incremento del 53% respecto a la edición anterior.

A falta de computar las últimas citas de la programación, y teniendo aún en cuenta las cancelaciones y modificaciones que el calendario previsto ha sufrido en esta edición, South International Series Festival ha registrado la cifra de 12.000 asistentes entre proyecciones y encuentros de industria, un número que "demuestra la solidez de la convocatoria y consolida definitivamente la presencia del festival en Cádiz".

South International Series Festival, producido por Womack Group, ha contado en este 2026 con la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz como entidades oficiales; siendo Mediterráneo Mediaset España Group su media sponsor; la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Rims Mobility y Fundación Unicaja sus sponsor; Cultura Inquieta y Canal Sur Radio y Televisión sus partner, y el apoyo de Mira Anta.

La edición 2026 del Festival ha sido cofinanciada por el Programa Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía.