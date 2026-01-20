Alumnado de Primaria en Arcos (Cádiz) versiona 'La Perla' de Rosalía en un himno contra el acoso escolar

Archivo - Cádiz.- Ayuntamiento de Arcos desestima la implantación de una planta de biogás por "el rechazo social" de la ciudad - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Una clase de quinto de Primaria del Colegio San Francisco de Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz, han versionado la canción 'La Perla' de Rosalía para convertirlo en un himno contra el acoso escolar al adaptar la letra al mensaje que han querido transmitir estos escolares gaditanos.

"¿Burlarse de los compañeros? Tú no sabes lo que es la amistad", dice un verso de la nueva letra, que convierte la canción en un canto colectivo a la lealtad, la amistad y el señalamiento de quienes acosan a sus compañeros de clase.

El vídeo ha sido grabado en un aula del centro, donde una veintena de alumnos y alumnas entonan desde sus pupitres la canción que han compuesto ellos mismos durante una dinámica de clase con su profesora Lola Garramiola y en la que interpelan directamente al acosador, al igual que Rosalía le habla a su "perla".

En declaraciones a Europa Press, esta profesora ha reflexionado sobre el motivo que ha podido llevar a viralizarse en redes una actividad escolar como la suya, apuntando a esa forma de dirigirse en primera persona "a quien está haciendo daño" y a todas esas noticias que aparecen en los medios sobre los problemas del bullying en los centros educativos. "Eso es lo que ha hecho que este ejercicio, que en principio era eso una actividad de clase, se haya convertido en una actividad de clase para todo el que la quiera emplear", ha argumentado.

Sobre esa viralidad de la canción, ha asegurado que les ha sorprendido "la dimensión" que ha tomado, ya que se ha compartido a través de cuentas no oficiales de la propia Rosalía, lo que ha hecho que haya llegado más lejos, entendiendo no obstante que han hecho algo que "le puede servir a mucha gente, incluso a padres y a otros centros escolares" y "a una sociedad que no sabe qué medidas tomar para algo que parece que se nos va de las manos".

Sin embargo, ha reconocido que este hecho les ha servido también para trabajar con estos menores las ventajas y los riesgos de las redes sociales, ayudándoles a ver que "las redes mal usadas son un peligro del que no son conscientes" al ser aún pequeños, y que tienen que tener "cuidado" con las cosas que suben a estas redes porque "pueden favorecerles o perjudicarles".

También ha explicado que este curso están trabajando el acoso escolar como eje educativo, y que de ahí surgió en diciembre esta canción, después de que ella misma la escuchase. Su melodía le valió de inspiración para hacer una actividad con su clase, contando que son estos propios escolares de Primaria los que la han compuesto, para expresar sus inquietudes y hablarles al acosador.

"Ellos tienen claro que nadie tiene por qué tratar mal a nadie, porque desde hace mucho tiempo esos valores se inculcan muy a conciencia en el cole", ha aseverado al respecto.

Así, la letra utiliza detalles de la original para contar lo que ellos han considerado necesario, como el verso que dice "eres un perla, nadie se fía, eres un perla, uno de mucho cuidao".

Una vez que la canción estuvo terminada, ha indicado Lola Garramiola, decidieron grabar la canción en vídeo a través de un programa de la cadena local Arcotel. Este clip es el que se ha hecho viral, aunque por el momento no se sabe si esta iniciativa ha llegado ya a oídos de la autora primigenia de la canción.