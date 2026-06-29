Los andaluces Rodrigo Baro y Lucas Prieto, premiados en el concurso 'Háblame de tu abuelo, háblame de tu nieto'

El isleño Rodrigo Baro, alumno del Centro de Educación Especial SAR Infanta Doña Cristina de San Fernando (Cádiz), recogiendo su reconocimiento del concurso nacional 'Háblame de tu abuelo/a, háblame de tu nieto/a'. - CEOMA

CÁDIZ 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El isleño Rodrigo Baro, alumno del Centro de Educación Especial SAR Infanta Doña Cristina de San Fernando (Cádiz), y el motrileño Lucas Prieto, de cinco años, del Colegio Ave María Varadero de Motril (Granada), han sido reconocidos en la XVI edición del concurso nacional 'Háblame de tu abuelo/a, háblame de tu nieto/a'.

El certamen, organizado por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) y subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, ha contado con la participación de más de 1.500 personas, con la novedad de haber sumado una categoría especial para los abuelos, ha indicado Ceoma en una nota.

El gaditano Rodrigo Baro ha recibido el premio en la categoría de Educación Especial por su vídeo 'La abuela Rosa y Rodrigo', donde se muestra la complicidad entre el joven y su abuela, poniendo en valor la conexión intergeneracional.

Alberto San Juan, director general de Fase Fundación, ha sido el encargado de entregar el premio al isleño acompañado de su madre.

Lucas Prieto ha sido el ganador de la categoría infantil por su trabajo 'La playa y mis abuelos', que acerca la relación del menor con su abuelo mientras disfruta de un día de playa. En este caso, José Luis Fernández Santillana, presidente de Ceoma, ha sido el encargado de hacer entrega del premio y trasladar la felicitación al menor y a su familia.

Por su parte, Berta Urtilla, alumna de siete años del colegio Luis Solana de Méntrida (Toledo), ha sido la ganadora de la categoría de primero y segundo de primaria por su dibujo 'En el huerto con mis abuelos'.

La categoría de tercero y cuarto de primaria ha recaído en Lucía Bello, alumna de nueve años del colegio Diocesiano San Ignacio de Ponferrada (León), por su trabajo 'Mis queridísimos abuelos', mientras Daniela Bayona, alumna de once años del colegio Helios de L'Eliana (Valencia), ha sido la ganadora de la categoría de cuarto y quinto de primaria por su dibujo 'El tesoro de tener abuelos'.

Con respecto a las categorías 'especiales', la alumna de siete años del CEIP Virgen de Begoña de Cartagena (Murcia), Atenea Morales, ha ganado el premio al mejor vídeo del concurso por su cortometraje titulado '¿Qué es ser abuelo?', y Vicente León, abuelo de 68 años, ha sido galardonado con el premio de la categoría "abuelos" por su trabajo titulado 'Tiempo de ternura'.

Por otro lado, el CEIP Nuestra Señora de la Soledad de Arroyo de San Serván (Badajoz) ha sido reconocido como el mejor centro del concurso por la puesta en marcha de su 'proyecto intergeneracional'.

A través de iniciativas semanales como el acompañamiento de los abuelos a alumnos de primero y segundo de primaria en actividades lectivas, la realización de juegos memoria con equipos mixtos, o visitas periódicas de los alumnos de quinto y sexto de primaria a la residencia de mayores, el centro ha puesto en valor la conexión entre generaciones.

Además, han impulsado 'La Sole TV', un programa donde los pequeños son los encargados de entrevistar a los abuelos, quienes cuentan sus relatos y costumbres en un set de televisión.

El presidente de Ceoma, José Luis Fernández Santillana, ha expresado su orgullo por realizar un año más un concurso que reconoce "una forma de entender la vida, una manera de entender comunidad y de transmitir lo mejor de nosotros mismos y poner en valor la relación entre abuelos y nietos, una de las más entrañables, generosas y transformadoras que existen".

Además, ha destacado la función de los abuelos apuntando que "no son un plan B de la conciliación" sino "parte esencial de la vida de nuestras familias, de nuestras comunidades, de la sociedad que construimos juntos".

Tras la entrega de premios, se ha inaugurado una exposición con los trabajos ganadores y preseleccionados del concurso.

El jurado del concurso ha estado compuesto por Nicolás Fernández Guisado, como presidente; Marta Jurado, Alba Alfonso, Ruth González, Arcadio Oliver y Alberto San Juan como vocales, y el secretario general de Ceoma, Francisco Sigüenza, como secretario del jurado.

Todos ellos se han encargado de valorar los diversos dibujos, vídeos y pequeños relatos, haciendo especial énfasis en la representación de la relación entre abuelos y nietos.

El concurso 'Háblame de tu abuelo/a, háblame de tu nieto/a', es una iniciativa de Ceoma con más de 15 años de recorrido que tiene como objetivo fomentar el encuentro intergeneracional y poner en valor los vínculos, aprendizajes y experiencias compartidas entre abuelos/as y nietos/as.

Confederación Española de Organizaciones de Mayores es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones.