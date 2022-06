Por Andalucía garantiza la subida del tramo autonómico de las pensiones no contributivas dirigidas a mujeres

CÁDIZ, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, Toni Morillas, ha señalado en Cádiz que para que los avances históricos logrados a nivel estatal en materia de feminismo "puedan hacerse extensivos y llegar a todas las mujeres andaluzas, es fundamental que se abra paso un gobierno feminista en la Junta de Andalucía". Así, desde Por Andalucía han garantizado la subida del tramo autonómico de las pensiones no contributivas dirigidas a mujeres.

Morillas, que ha estado acompañada de las candidatas de Por Andalucía, Marina Liberato y Ana Alba, y la concejala de Ganar Cádiz, Rocío Sáez, ha aludido a los "avances históricos logrado en el conjunto del Estado en materia de derechos feministas con la participación de IU y de Podemos en el gobierno de coalición".

"La realidad del día de día de trabajadoras como la ayuda a domicilio, de las camareras de piso y de la mayoría de las mujeres trabajadoras, hoy con el Gobierno de Juanma Moreno, es que viven peor que antes. El Gobierno del PP ha empeorado sus condiciones de vida", ha asegurado.

Así, ha explicado que la coalición Por Andalucía plantea medidas muy concretas en materia feminista, como "que se incremente el tramo autonómico para la pensiones no contributivas". En este sentido, ha señalado que "más del 70% de las personas beneficiarias de las pensiones no contributivas son mujeres que no han cotizado y han dedicado la mayor parte de su vida a lavar, a planchar, cuidar a los niños, a las personas dependientes, por eso es tan importante que de la misma manera que lo hemos hecho desde el Gobierno de coalición, con ese incremento del 15% de las pensiones no contributivas, el Gobierno de la Junta también incremente el tramo autonómico".

En segundo lugar, según ha señalado la dirigente de IU, "el compromiso institucional por los cuidados y por la corresponsabilidad". A su juicio, "la economía de los cuidados debe ser un pilar estratégico en la transformación económica de Andalucía, una transformación que debe garantizar empleo público de calidad, la mayoría de trabajadoras del sector de los cuidados están profundamente precarizadas y se trata de una economía que puede garantizar que se fortalezcan los servicios públicos, como la educación infantil de 0 a 3 años o la atención a la dependencia, que durante estos años el PP se ha ocupado de precarizar".

Finalmente, ha destacado la necesidad de "plantear un pacto andaluz frente a las violencias machistas, que, para empezar, dedique esos recursos transferidos desde el Gobierno central para poner en marcha un centro de crisis de atención 24 horas en cada provincia de Andalucía, que permita asistencia psicológica y jurídica y atención sociosanitaria a las víctimas de violencias sexuales".

Por su parte, la candidata de Por Andalucía en Cádiz, Marina Liberato, ha explicado que el objetivo del encuentro con las mujeres de la Apdha, es "hablar y explicarles las medidas del programa y que señalarles que en nuestra agenda está como prioridad que todas las políticas de avances feministas a nivel estatal bajen a los territorios y eviten el embudo que nos encontramos en la Junta de Andalucía de recorte, unos porque no creen en las políticas feministas y otros por inacción".