Andalucía urge al Gobierno con el tercer carril de la AP-4 entre Cádiz y Sevilla: Es una solución "viable e inmediata"

Retenciones a la altura de Dos Hermanas (Sevilla) provocadas por un accidente de tráfico: A 13 de julio de 2026 en Dos Hermanas, Sevilla (Andalucía, España). ARCHIVO. - Joaquín Corchero - Europa Press

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha vuelto a pedir actuaciones "urgentes" en la carretera AP-4, que une las provincias de Sevilla y Cádiz, donde se producen retenciones de forma habitual en verano debido a los vehículos que se desplazan por carretera hacia la zona de costa, abogando por la habilitación del tercer carril, una solución que ha considerado "viable" y que se puede hacer "de forma inmediata".

En declaraciones a los medios durante una visita al puerto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), el consejero ha asegurado que esta antigua autopista de peaje cuenta con unos carriles y arcenes "bastante amplios" a derecha, izquierda y con mediana, lo que permitiría llevar a cabo actuaciones "inmediatas" como la habilitación de un tercer carril que "mejoraría la movilidad" de los usuarios de la vía.

"Es una solución viable y que se puede hacer de forma inmediata", ha afirmado el responsable andaluz de Fomento, asegurando que la ley de contratos del sector público "posibilita llevar a cabo este tipo de actuaciones".

Muñoz-Atanet ha reconocido que esto es "una cuestión que depende del Ministerio" de Transportes, pero que desde su Consejería se "tiende la mano" para "ayudarles si lo necesitan desde el punto de vista técnico y darles nuestra opinión", recalcando que la decisión la debe tomar el Gobierno de España.

Además, ha hablado de la reunión mantenida la semana pasada en Madrid con el secretario de Estado de Fomento, en la que quedó patente que "sabe cómo está" esta AP-4 y que "necesita una ampliación sí o sí". El Ministerio, ha continuado, "finalmente está redactando un proyecto de ampliación, pero sabemos que eso va a llegar dentro de una década, por lo cual es preciso realizar actuaciones de forma urgente e inmediata".

Cabe recordar que durante el primer fin de semana de agosto, la autopista AP-4 amplió su arcén a 8 kilómetros con el objetivo mejorar la fluidez del tráfico, sobre todo de cara a los desplazamientos en el tramo previo a la salida del enlace de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), en sentido a Cádiz, para garantizar la seguridad vial y mejorar la fluidez de la circulación en determinados tramos de carretera y periodos.

Al respecto, el PP y la CES criticaron el proyecto de la nueva autopista, calificado de ser una actuación "claramente insuficiente", donde quedarán fuera los accesos a Cádiz, y que "debería ir acompañada del desdoble de la A-471 en dirección a Chipiona".