Andalucistas afean la "degradación" de la sanidad pública y se unen a la concentración de Mareas Blancas en Cádiz

El candidato provincial Alfredo Fernández, presente en la concentración de Mareas Blancas en Cádiz. - ANDALUCISTAS

CÁDIZ 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

En una jornada de movilización social celebrada este domingo, 12 de abril, representantes del andalucismo encabezados por el candidato provincial Alfredo Fernández han participado en la manifestación convocada por Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública andaluza. La marcha que ha recorrido la capital gaditana ha servido para poner de manifiesto el "creciente malestar ciudadano" ante la "situación de precariedad" que atraviesa el sistema sanitario regional.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Fernández ha destacado durante el transcurso de la protesta que la sanidad es un "pilar fundamental" en el derecho de los ciudadanos y en el estado de bienestar andaluz, subrayando que es un "derecho básico que debe ser respetado por ley porque nos corresponde como pueblo". El portavoz ha querido mostrar su apoyo explícito a todos los colectivos y organizaciones que trabajan diariamente para que la atención sanitaria "no pierda su carácter público y universal".

En sus declaraciones, Fernández se ha mostrado crítico con la gestión política de las últimas décadas, señalando directamente que "tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están degradando la sanidad pública en Andalucía". Según el representante andalucista, esta situación de deterioro no es accidental, "sino fruto de políticas que ponen en riesgo la calidad asistencial que reciben los andaluces y las andaluzas".

Según han valorado, la movilización ha servido para "reclamar una inversión real que acabe con el colapso de la atención primaria y las listas de espera excesivas", reafirmando que los andalucistas "seguirán presentes en la calle junto a la ciudadanía para defender los servicios públicos frente a cualquier intento de desmantelamiento".

En suma, la jornada ha finalizado con el compromiso de mantener el apoyo a las futuras acciones que emprenda Mareas Blancas en toda la comunidad autónoma.