Arde un camión en la A-7 y provoca el corte de uno de los carriles a su paso por San Roque (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de los vehículos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz desplazados a un accidente en Tarifa. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un camión ha salido ardiendo esta madrugada en la carretera A-7 donde no consta la presencia de heridos, a su paso por el término municipal de San Roque (Cádiz), lo que ha provocado el corte al tráfico de uno de los carriles, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El incendio se ha producido alrededor de las 2,15 horas de la noche en el remolque de un camión que circulaba por el kilómetro 1.104 de la vía A-7, sentido La Línea. La sala coordinadora ha trasladado hasta el lugar de los hechos a servicios de bomberos y a Guardia Civil.

Fuentes del servicio de bomberos han indicado al 112 que estaban intentando desplazarse maquinaria específica para levantar la carga de la autovía para reanudar la circulación del tráfico, así como ha apuntado que no hay presencia de heridos.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha reflejado en su página oficial, consultada por esta agencia, que el carril derecho de dicha vía ha permanecido cerrado debido a que el vehículo accidentado estaba afectando al transito del tráfico.