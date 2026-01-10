Un incendio de un restaurante en Ayamonte (Huelva) se salda sin daños personales

Efectivos de bomberos del Consorcio Provincial Bomberos Huelva del parque de Ayamonte tras la intervención en el restaurante. - SAB

AYAMONTE (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

Dotaciones de Bomberos del parque de Ayamonte (Huelva) han intervenido este viernes en un incendio de un restaurante en el citado municipio onubense, que se han saldado sin daños personales.

Tal y como ha emitido el Sindicato Andaluz de Bomberos de Huelva en una publicación en redes sociales, los efectivos se desplazaron hacia el lugar de los hechos tras recibir un aviso a las 20,00 horas.

En ese momento, tres bomberos y el cabo del turno de guardia se desplazaron al lugar de los hechos con dos vehículos de intervención y de rescate.

Según la citada institución, se desconocen las causas por las que se produjo el incendio en el restaurante, sin que hayan tenido que lamentarse heridos tras el incidente.