Arde el contenido de un camión de recogida de cartón en El Puerto (Cádiz) y se vacía en la calle para sofocarlo

Contenido de un camión de recogida de cartón descargado de emergencia en la calle al arde durante su traslado en El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La carga de un camión de recogida de cartón en El Puerto de Santa María (Cádiz) ha salido ardiendo en la mañana de este viernes, obligando a los efectivos de este servicio a vaciar el contenido en la calle para que los bomberos pudieran apagar el fuego.

Según los primeros indicios, el origen del fuego podría estar relacionado con rescoldos o restos inflamables arrojados a los contenedores que se estaban vaciando, como colillas, restos de carbón o ascuas de barbacoa mal apagadas, como ha detallado el Ayuntamiento de El Puerto en una nota.

Como se ha apuntado, el camión no ha sufrido daños y el conductor ha resultado ileso en el incidente.

El suceso se ha producido sobre las 10,15 horas en la confluencia de las calles Camino de Los Enamorados con Rafael Alberti. Al percatarse el conductor del camión de que la carga empezaba a echar humo, ha actuado de inmediato junto con la Policía Local, que estableció un perímetro de seguridad, y los bomberos, que intervinieron rápidamente para sofocar las llamas.

Para evitar la propagación del incendio, el contenido del camión fue descargado de emergencia en la calzada, donde continuó ardiendo hasta su extinción.

Una vez controlado el fuego, se procedió a limpiar la zona de forma exhaustiva utilizando cubas de baldeo y barredoras para garantizar la seguridad vial y la completa limpieza de la calzada. Durante el incidente, la vía permaneció temporalmente cortada al tráfico, mientras se realizaban estas labores, restableciendo su normalidad en cuanto se procedió a la limpieza.

Desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, recordando la importancia de no arrojar residuos inflamables en contenedores o espacios públicos para evitar situaciones de riesgo como la ocurrida esta mañana. Además, se ha agradecido la rápida actuación de los servicios de emergencias y Policía Local.