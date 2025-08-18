Arden 4.500 metros cuadrados de terreno en el incendio en un cañaveral en Algeciras (Cádiz)

Cañaveral ardiendo en Algeciras (Cádiz) - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz del parque de Algeciras han actuado esta pasada madrugada del lunes en el incendio en un cañaveral de la localidad, que ha quemado unos 4.500 metros cuadrados de superficie.

El Consorcio ha informado a los medios que gracias a la rápida intervención de los bomberos y al viento de poniente, las viviendas cercanas no corrieron riesgo, aunque sí se vio afectada una de ellas debido al humo.

El fuego ha ocurrido en un cañaveral en la avenida Jesús Sánchez Madero, en la zona del Rinconcillo, en el municipio de Algeciras.

La intervención se ha iniciado sobre las 02,00 horas de la madrugada del lunes y se ha prolongado hasta las 06,00 horas de la mañana con la extinción del incendio para el que se han necesitado 21.000 litros de agua.

En el lugar han estado también personal de los Servicios Sanitarios, Policía Local y Policía Nacional. Por parte de Bomberos han acudido tres vehículos y siete efectivos.