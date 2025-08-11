Arden diez hectáreas de terreno en un incendio en el Pinar de la Dehesa de las Yeguas de Puerto Real (Cádiz)

Incendio en la zona del Pinar de la Dehesa de las Yeguas de Puerto Real (Cádiz) - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

PUERTO REAL (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El incendio que se ha declarado en la noche del domingo 10 de agosto en la zona del Pinar de la Dehesa de las Yeguas de Puerto Real ha dejado unas diez hectáreas de terreno quemadas, según ha señalado en un comunicado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.

Así, se ha informado de que el incendio se inició a las 22,00 horas, donde efectivos del Consorcio de Bomberos con apoyo del Plan Infoca han trabajado durante toda la noche para lograr su extinción.

Se trata de una zona con mucha vegetación, de tal manera que el viento de levante que ha soplado esta noche ha complicado las tareas, que se han desarrollado hasta las 07,00 horas de este lunes.

A pesar del incendio, se ha indicado que no se han producido riesgos para las viviendas cercanas a la zona afectada.

En total, se han desplazado hasta allí 14 efectivos y seis vehículos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz de los parques de Tres Caminos, Benalup, Chiclana y Cádiz.