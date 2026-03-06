La Armada finaliza las maniobras anfibias desarrolladas en la costa de Cádiz

Unidades anfibias de la Armada durante un ejercicio en la playa del campo de adiestramiento Sierra del Retín. - ARMADA

CÁDIZ 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Armada ha concluido las maniobras anfibias 'Marfibex 26' desarrolladas esta semana en la costa de Cádiz, un ejercicio anual dirigido por el comandante del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota en el que han participado unidades navales, aéreas y de la fuerza de desembarco.

Durante la semana se han ejecutado ejercicios centrados en las operaciones anfibias en escenarios de combate de alta intensidad, integrando todas las capacidades de una fuerza naval y operando de manera conjunta con el Ejército de Tierra, ha informado la Armada en una nota.

Entre el 2 y este 6 de marzo el buque de asalto anfibio 'Galicia', la fragata 'Reina Sofía', el Grupo Naval de Playa (Grupla), el BRD-356 de la Brigada de Infantería de Marina, así como unidades del Racta-IV y de guerra electrónica REW-31 y REW-32 del Ejército de Tierra, han realizado actividades de adiestramiento, destinadas a reforzar la preparación del componente anfibio de la flota.

Estas actividades han contado con la participación adicional del portaviones 'Juan Carlos I' y de medios aéreos de la Flotilla de Aeronaves y sistemas no tripulados, como el SEAD23.

Uno de los objetivos principales de adiestramiento ha sido un desembarco anfibio en la playa del Campo de Adiestramiento Sierra del Retín, en Barbate, donde la fuerza de desembarco ha establecido la cabeza de playa y luego ha reembarcado las fuerzas y medios desplegados, con apoyo de medios de reconocimiento, vigilancia y designación de objetivos.

Para garantizar la seguridad de la operación, el ejercicio ha contado con la Unidad de Buceadores de Cádiz, encargada del reconocimiento hidrográfico de la zona, y con la colaboración del Instituto Hidrográfico de la Marina, que ha realizado reconocimientos previos de las playas con medios aéreos no tripulados.

Las maniobras 'Marfibex' forman parte del ciclo anual de adiestramiento del Grupo Anfibio y de Proyección, consolidando las capacidades obtenidas tras la certificación Adelfibex de enero y preparando a las unidades para el ejercicio avanzado Flotex, previsto en mayo.

Según la Armada, este tipo de ejercicios contribuye a mantener "un alto nivel de preparación operativa" y reforzar la capacidad de respuesta ante crisis y emergencias.