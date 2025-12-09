Arranca en Jerez el juicio a una conductora por la muerte en 2021 de un joven de 15 años en Olvera en un accidente

Archivo - Sección de Jerez de la Audiencia Provincial - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez de la Frontera (Cádiz) acoge desde este miércoles 10 de diciembre el juicio a la conductora de un vehículo que chocó en un accidente con la motocicleta de un joven de 15 años en Olvera en marzo de 2021, derivando días después en el fallecimiento del menor.

La familia de Marcos Jiménez va a pedir siete años de cárcel para la conductora, a la que acusan de supuestamente "irse" del lugar de los hechos e "intentar ser suplantada por su cuñado" como autor material, como ha señalado Luis Romero, el abogado que lleva el caso como acusación particular, a Europa Press.

Esta pena se pedirá durante el desarrollo del juicio ya que en el escrito de la acusación que se ha elevado al juzgado solo se reclaman cuatro años al no contabilizar inicialmente el delito de omisión de socorro.

Por su parte, la Fiscalía solicita dos años de cárcel por homicidio imprudente y una indemnización de 200.000 euros a la familia de la víctima.

Además, el Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera ha admitido a tramite una querella presentada por la familia contra la persona que intentó supuestamente suplantar a la causante del accidente por un delito de simulación de delito y encubrimiento.

Los hechos se remontan a marzo de 2021, cuando la acusada golpeó con su vehículo la moto de la víctima y "no se quedó a socorrerlo", aunque sí dio aviso al 112 del accidente. Como ha relatado el abogado, la conductora abandonó el lugar de los hechos porque "iba bajo los efectos del alcohol", lo que a su juicio, "hizo que se mermaran sus capacidades para estar atenta a la seguridad vial y a la conducción", ocasionando con ello el siniestro con la moto del joven, que falleció una semana después en el hospital a causa de las heridas.

Ha criticado también que se "urdiera un plan" para eludir de responsabilidades a la acusada, al ser el cuñado de la misma el que habría asumido en un primer momento los hechos, aunque finalmente se comprobó que eso no era así, en parte, ha reconocido, por "los testigos presentes", que vieron a la persona que conducía el vehículo.

La acusación particular entiende que hay un delito de omisión del deber, al abandonar la acusada el lugar de los hechos, dos delitos contra la seguridad vial, por conducción temeraria y conducción bajo los efectos del alcohol, además de un delito de homicidio imprudente, reclamando por todo ello la pena máxima punible de siete años de cárcel y una indemnización de 300.000 euros.

"La familia siempre ha dicho que no quiere dinero, sino que lo que quiere es que se aplique el Código Penal con dureza y que se pidan las penas máximas para que la conductora cumpla penas privativa de libertad, es decir, que vaya a la cárcel", ha manifestado el abogado de la acusación.

En ese sentido, ha lamentado que la conductora no haya pedido perdón a la familia por los hechos en estos casi cinco años de procedimiento.