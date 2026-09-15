El artista Antonio Orozco será el pregonero del Carnaval de Cádiz 2027

El alcalde de Cádiz y la concejala de Fiestas con Antonio Orozco, pregonero del Carnaval 2027, y Pepe Baena, autor del cartel del Carnaval 2027. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de la teniente de alcalde delegada de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha anunciado que el cantautor Antonio Orozco será el pregonero del Carnaval de Cádiz 2027. "Aunque el nombramiento lo hemos hecho oficial este martes, el compromiso se produjo hace ya bastante tiempo", ha manifestado el alcalde.

"Antonio nos ayudó mucho con nuestra campaña 'Enamorados de Cádiz' que presentamos en Fitur el pasado año y desde ahí hemos tenido varias conversaciones con él, en las que siempre nos ha mostrado que tenía una ilusión enorme por participar en el Carnaval", ha añadido.

El alcalde ha explicado que se lo ofrecieron el pasado verano, en el concierto que dio Antoñito Molina en el estadio, y allí mismo les dio su compromiso. "Desde entonces ha tenido claro que Cádiz era su prioridad, por eso le agradezco que aceptara el ofrecimiento pero también por haber mantenido su compromiso".

Por su parte, Antonio Orozco se ha mostrado "muy ilusionado y también muy nervioso" por este pregón que tendrá lugar el próximo 6 de febrero en la Plaza de San Antonio. "El Carnaval es una gran oportunidad para el que tiene esta posibilidad de ser pregonero porque se puede aprender y llegar a sitios que de otra forma no se puede. Hablo del corazón de las chirigotas, de los chirigoteros, es un lugar privilegiado y al que no muchas personas tienen acceso y por eso me siento muy afortunado", ha mannifestado el pregonero.

Además, ha destacado su enorme vínculo con Cádiz durante toda su carrera artística y ha recordado que "hace poco anuncié que no iba a dar ningún concierto en España en el 2027 ni parte de 2028, así que me da gusto anunciar que la única vez que voy a estar en un escenario en 2027 será en la Plaza de San Antonio". "Lo vamos a hacer con mucho cariño por muchos motivos, pero también porque va a ser lo único", ha asegurado.

Antonio Orozco, nacido en Barcelona el 23 de noviembre de 1972, es uno de los cantautores, intérpretes y compositores más reconocidos de la música en español con más de 25 años de trayectoria profesional. Inició su trayectoria discográfica en el año 2000 con el álbum 'Un reloj y una vela'. Se da la circunstancia que la portada de su último disco, 'El tiempo no es oro', así como varias ilustraciones interiores, son obra de Pepe Baena, pintor gaditano elegido para la firma del cartel del Carnaval 2027.