La Asociación de Pickleball de El Puerto de Santa María (Cádiz) inicia una nueva temporada en las pistas de El Tomillar

El concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, José Ignacio González, y el coordinador de Deportes, Ale Galán, en un encuentro con la Asociación de Pickleball. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), José Ignacio González, ha mantenido un encuentro este sábado 26 con los miembros de la Asociación de Pickleball de El Puerto por la Jornada de Puertas Abiertas puesta en marcha por la entidad con motivo del inicio de la nueva temporada en las instalaciones de la pista deportiva de El Tomillar.

En una nota de prensa del Ayuntamiento portuense, González, que ha acudido a la pista acompañado por el coordinador de Deportes, Ale Galán, ha felicitado a la entidad, encabezada por la presidenta, Belén Alonso, la vicepresidenta, Miriam Muñoz, y el director deportivo, Javier Muñoz, "por toda la actividad que vienen realizando, de forma que un centenar de personas, de que las que una treintena pertenecen a la institución, disfrutan de esta modalidad deportiva, tutelada por la Real Federación Española de Tenis".

Por su parte, el director deportivo ha agradecido al edil por "la atención que les dispensa el área municipal". Además, ha afirmado que la Concejalía les atiende "con eficiencia, he vivido en varias ciudades y en El Puerto es donde me he encontrado con los responsables municipales más resolutivos".

En el transcurso del encuentro, los miembros del colectivo han trasladado su satisfacción por "el resultado de los trabajos de mantenimiento y pintura efectuados en el Tomillar", gracias al Contrato de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas firmado a finales del pasado año con la empresa Eulen S.A., encargada de la limpieza, conservación, mantenimiento y atención al público de todas las instalaciones deportivas municipales.

Asimismo, la entidad ha resaltado que desde la Concejalía "se les haya facilitado la utilización de parte del local social anexo, pues han optado por centrar su actividad en la pista del Tomillar al considerar muy adecuada la superficie y tratarse de una zona tranquila y de fácil aparcamiento". "El Puerto avanza con el adecuado mantenimiento de sus instalaciones deportivas, que acogen un número creciente de iniciativas", ha concluido González.