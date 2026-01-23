El astillero de Navantia en Puerto Real (Cádiz) inicia la construcción de tres buques para Reino Unido

Corte de chapa de los buques para Reino Unido que se construirán en los astilleros de Navantia en Puerto Real (Cádiz) - NAVANTIA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El astillero de Navantia en Puerto Real (Cádiz) ha iniciado este viernes 23 de enero sus trabajos para la construcción del programa Fleet Solid Support (FSS) con tres buques de apoyo logístico destinados al Ministerio de Defensa de Reino Unido, contratados a su filial británica Navantia UK.

La construcción del primero de los tres buques FSS comenzó el pasado 3 de diciembre en el astillero de Navantia UK en Appledore (suroeste de Inglaterra), en una ceremonia presidida por el ministro de Industria de Defensa de Reino Unido, Luke Pollard, ha indicado Navantia en una nota.

El inicio de los trabajos que corresponden al astillero Puerto Real subraya el progreso del programa, tres años después de la firma del contrato.

El corte de acero ha tenido lugar como acto de trabajo con la asistencia del agregado de Defensa de Reino Unido en España, el capitán de navío, Antony Crabb, y el director de Operaciones y Negocios de Navantia, Gonzalo Mateo-Guerrero.

"Damos una cálida bienvenida al compromiso continuado de Navantia con la entrega del programa Fleet Solid Support (FSS) a tiempo y según lo presupuestado", ha afirmado el agregado de Defensa de la Embajada de Reino Unido, quien ha asegurado que el inicio de la construcción en Puerto Real "marca un hito significativo para este programa".

Además, ha señalado que "tras el exitoso" corte de acero en el astillero de Navantia UK en Appledore el pasado diciembre, el evento de este viernes "materializa la transición del programa FSS desde la fase de diseño a la producción". Los módulos construidos en España se trasladarán posteriormente al astillero de integración en Belfast (Irlanda del Norte).

Antony Crabb ha confiado en "seguir colaborando a medida que avanzamos en la entrega de estos importantes buques para la Real Flota Auxiliar británica".

Para Gonzalo Mateo-Guerrero el comienzo de los trabajos en este astillero es "una muestra del compromiso de Navantia con un cliente de vital importancia", manifestando que ponen sus "mejores capacidades al servicio de este programa y de su ejecución con los más altos niveles de calidad y exigencia".

Los tres buques FSS serán operados por personal de la RFA para dar apoyo --facilitar municiones, repuestos, alimentos y otros suministros esenciales-- al Grupo del Portaaviones de la Royal Navy en alta mar.

En el programa FSS participan los astilleros de Navantia UK en Appledore y Belfast en colaboración los astilleros de Navantia en España, para su posterior ensamblaje, pruebas y entrega en Belfast.

Cada buque FSS tendrá 216 metros de eslora, el equivalente a dos campos de fútbol de la Premier League, y 39.000 toneladas de desplazamiento, de modo que serán los segundos buques más grandes al servicio de la Defensa de Reino Unido, solo por detrás de los portaaviones.

Esta nueva capacidad reforzará las operaciones de defensa, permitiendo que la Royal Navy permanezca en el mar durante periodos prolongados sin necesidad de regresar a puerto.