La Audiencia de Cádiz juzga a un hombre para el que piden prisión permanente revisable por "dejar morir" a su madre

CÁDIZ 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular juzga en la Audiencia Provincial de Cádiz a un hombre acusado de "dejar morir" a su madre dependiente, de 88 años de edad, en El Puerto de Santa María (Cádiz) en el año 2022, para el que la Fiscalía, que ha señalado que "ni la alimentaba, ni le daba de beber, ni la aseaba", entre otras cuestiones, pide prisión permanente revisable.

El acusado, que se ha acogido a su derecho a declarar al final del juicio, ha manifestado no obstante, en declaraciones a Canal Sur recogidas por Europa Press, que es "inocente". "Yo lo único que he sido es un mal cuidador. No dejé de cuidar a mi madre lo que pasa es que no la cuidé bien, no sirvo para cuidador", ha afirmado el acusado, que ha asegurado que tardó en llamar al hospital "porque quería cuidarla yo solo".

El auto de los hechos justiciables señala que el acusado "a pesar de ser consciente de la situación de su madre y pese a tener capacidad para ocuparse de ella, desatendió totalmente sus necesidades más elementales" y "tampoco le procuró asistencia médica" hasta la noche del 28 de marzo de 2022, cuando llamó al 061 y su madre tuvo que ser trasladada a un hospital, donde falleció horas después, a la mañana siguiente.

La causa fundamental del fallecimiento fue un cuadro de desnutrición extrema, ha apuntado la Fiscalía en la primera sesión del juicio, según recoge Diario de Cádiz. Además, ha llamado la atención de que la mujer pesaba 33 kilos cuando ingresó en el hospital.

Así, la Fiscalía sostiene que el hombre cometió un asesinato con su madre y solicita prisión permanente revisable, mientras que su defensa habla de un "fallo multiorgánico de todas las instituciones, tanto de Salud como de los Servicios Sociales" y plantea la absolución del acusado.