Autoridad Portuaria mantiene la restricción de acceso de camiones al puerto de Algeciras hacia Tánger Med por temporal

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz) mantiene este lunes la restricción de acceso al puerto algecireño para los camiones destino Tánger Med, permitiéndose el paso de las unidades con destino Ceuta y terminales de contenedores, y con los ferris operativos hacia el norte de África. Además, el puerto de Tarifa tiene canceladas sus conexiones marítimas con Tánger (Marruecos) debido a la incidencia del temporal en el Estrecho de Gibraltar.

Este tren de borrascas que está afectando a la península y la provincia de Cádiz es para el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, unas "circunstancias absolutamente excepcionales", tal y como lo ha expresado en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press.

Landaluce ha valorado "la paciencia" que están teniendo los camioneros para enfrentar esta situación que "es muy atípica" y que "nadie recuerda en la historia reciente del puerto", en cuanto a estar tantos días acumulando "complicaciones" que afecten a su normal funcionamiento.

Este lunes siguen sin salir ferris en Tarifa, y aunque en Algeciras se opera con relativa normalidad, el presidente de la Autoridad Portuaria ha advertido que el miércoles podría verse afectada la conexión con Tánger Med, que podría cerrarse debido a los pronósticos que se esperan, una situación que "preocupa" ya que "las condiciones no terminan de mejorar".

Gerardo Landaluce ha explicado que para hacer frente a estas situaciones "el dispositivo tiene que estar muy bien coordinado y funcionando bien" algo que "se está demostrando", poniendo como prueba de ello los resultados de esos "grandes flujos de entradas y salidas que estamos gestionando".

Desde la apertura marítima del puerto el pasado jueves y hasta la tarde del domingo han embarcado destino Ceuta y Tánger unos 3.000 camiones, a lo que se suma una cantidad similar en sentido inverso. Además, otras 2.000 unidades han accedido a las terminales de contenedores en las jornadas del viernes y la apertura extraordinaria del sábado, según datos de la APBA.

Atendiendo a estas "circunstancias absolutamente excepcionales", el presidente de la Autoridad Portuaria ha hablado de considerar si "aguas arriba también interesa tener algún tipo de infraestructura logística que pueda también un poco atender estos flujos". En cualquier caso, ha apuntado "ahora mismo las circunstancias se están atendiendo de forma correcta y sobre todo con mucha prudencia, con mucha paciencia y la implicación de todas las entidades y agentes".