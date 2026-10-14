Aviso amarillo este jueves por oleaje en el Estrecho y litoral gaditano con rachas de viento de entre 50 y 61 km/h

CÁDIZ 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado en la jornada de este jueves, 15 de octubre, aviso amarillo por fenómenos costeros en el Estrecho y el litoral de la provincia de Cádiz.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el nivel amarillo por oleaje se activará a partir del comienzo de la jornada tanto en la zona del litoral gaditano como en el Estrecho.

Asimismo, el nivel amarillo en ambas comarcas gaditanas se mantendrá vigente hasta las 15,00 horas. En ambas ubicaciones se espera que sople viento de Levante de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) al oeste del Estercho y zona de Trafalgar mar adentro.

A nivel andaluz, para la jornada de este jueves se esperan cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas e intervalos de nubes bajas y medias en la vertiente mediterránea, con probables precipitaciones débiles y localmente moderadas.

En cuanto a las temperaturas se esperan con "pocos cambios", mientras que los vientos soplarán flojos variables, con predominio de la componente este y Levante fuerte en el litoral mediterráneo oriental y en la costa gaditana, con rachas "que pueden ser muy fuertes en el Estrecho".