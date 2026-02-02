Aviso rojo el miércoles en la comarca de Grazalema y en Jimena (Cádiz) ante "peligro extraordinario" por lluvias

Imagen de la crecida del río Hozgarganta a su paso por la localidad gaditana de Jimena de la Frontera. A 28 de enero de 2026, en Jimena de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nono Rico / Europa Press

CÁDIZ 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado para el miércoles 4 de febrero el aviso rojo ante "peligro extraordinario" por lluvias en la comarca de Grazalema y en Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz, donde se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 140 litros, pudiéndose alcanzar acumulados superiores a 200 litros en 24 horas.

Según la información de la web de la Aemet, consultada por Europa Press, toda la provincia de Cádiz va a estar el miércoles en alerta naranja por lluvias y viento a excepción de las zonas que estarán en rojo.

Un día antes, el martes 3 de febrero desde las 22,00 horas, habrá alerta por vientos, siendo amarilla en Grazalema y campiña de Jerez, donde se esperan rachas de hasta 70 km/h, y naranja en el litoral gaditano y el Estrecho de Gibraltar, con vientos que pueden alcanzar los 100 km/h.

Las lluvias llegarán ya en la madrugada del miércoles 4 de febrero, cuando se activan las alertas naranja por lluvia y viento en toda la provincia y la roja por lluvia en Grazalema y Jimena.

Así, desde las 00,00 horas del miércoles y durante toda la jornada, hay "peligro extraordinario" en estos últimos puntos de la provincia por lluvias que pueden alcanzar los 140 litros en 12 horas y los 200 en 24 horas.

En la campiña de Jerez y el Estrecho de Gibraltar la alerta naranja por lluvia prevé precipitaciones acumulada en 12 horas de 100 litros, llegando a acumulados superiores a 150 litros en 24 horas. Además, hay aviso naranja por rachas de viento de componente oeste de 90 a 100 km/h en el litoral gaditano y el Estrecho, donde también hay alerta naranja por fenómenos costeros, con mar combinada del oeste o suroeste de cuatro a cinco metros y viento del suroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), vigentes hasta las 15,59 horas.

Además, para el miércoles también hay activos hasta las 15,59 horas avisos amarillos por lluvia en el litoral de Cádiz con precipitaciones acumuladas en 12 horas de 60 litros, y por fenómenos costeros, con viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada de cuatro a cinco metros hasta el final de la jornada.