El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) reclamará a Adif información oficial sobre el futuro de la línea con Madrid

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha acordado reclamar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) información oficial sobre el futuro que le aguarda en los próximos meses a la línea férrea entre Algeciras y Madrid, toda vez que "existen indicios de que será cortada este verano".

En una nota, el Ayuntamiento ha indicado que también ha aprobado expresar las quejas de la institución ante las "continuas incidencias" que este enlace por tren viene registrando en los últimos meses, con continuos retrasos, algunos hasta de cuatro horas, motivados por diferentes circunstancias.

"No es de recibo que este verano sea necesario desplazarse en autobús y tren para llegar a Madrid y viceversa, no sabemos si desde Antequera o Málaga, con lo que otra vez vuelven a perjudicarnos, bien porque no hay conductores de tren para hacer los descansos, o porque el intercambiador de vías está averiado, o porque se averían las locomotoras, o porque los vagones tienen problemas", ha afirmado el alcalde, José Ignacio Landaluce.

En este sentido, ha añadido que "no se está electrificando la vía, que es fundamental para los pasajeros y las mercancías; no se está mejorando el trazado de la vía en una infraestructura que es fundamental, que es el principio y el final de los corredores transeuropeos; y Europa nos dice que el Gobierno de la Nación no está cumpliendo con las inversiones en materia del tren".

Asimismo, Landaluce ha lamentado que en esta cuestión "no se esté haciendo piña desgraciadamente". "Nos quejamos, pero de una forma muy aislada e inconstante, al contrario de lo que se ha hecho en otras zonas, caso de Extremadura, donde hubo unidad de acción y les retiraron los trenes rana, que se averiaban siempre, y los mandaron a Algeciras, donde tenemos las plazas más caras del tren, y donde no se modernizan las estaciones, y de eso tenemos una parte de culpa porque no reclamamos", ha añadido.

Finalmente, ha manifestado que "este debe ser un tema que se trate con contundencia". "Nos jugamos mucho en cuestión de inversiones para ser competitivos en temas de futuro, caso del desarrollo de la producción de hidrógeno verde en el Campo de Gibraltar, que se convertirá en una de las grandes posibilidades para nuestra tierra, y para eso necesitamos el tren", ha concluido Landaluce.